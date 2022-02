Colombia decide sobre una esperanza

Como estudioso y escritor que soy sobre ciencia e historia política, nueve libros escritos y editados, entre ellos las biografías de tres expresidentes: Misael Pastrana Borrero, 1987; Guillermo León Valencia, 2009; Belisario Betancur, 2013. Y para exaltar aún más mi “vanidad” resalto que la biografía del Expresidente Betancur la escribí a solicitud, invitación directamente de él ante la ESAP. La presentación de la obra fue hecha en el Palacio Presidencial con la dirección del Señor Presidente entonces, Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz. ¡Que grata fotografía disfruto de tan glorioso “momento” de mi vida!

Digo todo lo anterior porque también tengo que reconocer que “mirando y remirando” ahora todo lo hecho, escrito, a lo largo de mi “historia”, tengo que aceptar, reconocer que fue mucho lo que me quedó, lo que me sigue faltando, e incluso en que a lo mejor de pronto me equivoqué en algo.

En el momento presente, en dos o tres ocasiones he dicho, escrito que en las elecciones presidenciales, ya próximas, votaré en blanco porque ninguno de los candidatos me ha “convencido”. Ahora bien, viendo el extraordinario programa de Caracol T.V., “Colombia decide”, que aplaudo y agradezco por la “instrucción” que me dan, he llegado a la conclusión que debo seguir de cerca la campaña de tres ¿o cuatro? de los candidatos, para saber por cuál de ellos me decido, cuál de ellos me convence, por cuál de ellos votar. Y no menciono a ninguno porque no quiero “comprometerme” con ninguna de las campañas, con ninguno de los personajes.

“Desde el punto de vista político seré siempre guardián de nuestra democracia para garantizarle al pueblo colombiano sin restricción alguna, a través de los partidos y de las corrientes nuevas de opinión, el derecho soberano de escoger libremente a sus personeros.” Son palabras de Belisario Betancur.

Después de todo lo anterior solo me queda recordar la “plegaria” de mi Sonia, promulgada en algún momento de nuestras vidas: “Así somos los seres humanos, misteriosos, incomprensibles. A veces tenemos el cielo y los dejamos pasar entre los dedos, por correr en busca de una ilusión. No mires atrás puedes convertirte en estatua de sal. Mira el presente! Cuando acumulamos presentes, nos enrumbamos hacia el futuro que Dios nos brinda.”

Que Dios ilumine a Colombia, al mundo y Nos acompañe a “construir” lo mejor de lo mejor.

luispinillapinilla@hotmail.com