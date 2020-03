El cambio climático

La situación por la que está atravesando Colombia y el mundo, me ha llevado a esta expresión que nos acompaña casi desde siempre, referido a los atropellos, transformaciones del medio ambiente. No obstante, y sin meterme en lo científico, empiezo por la Bucaramanga, Santander, que viví desde niño. Nací en Barrancabermeja pero la violencia nos desplazó a Bucaramanga donde me crie, estudié, siendo bachiller de mi gratamente inolvidable Colegio San Pedro Claver. En Bucaramanga conocí y felizmente nos casamos, 29 oct. 1966, con Sonia, bumanguesa, 29 oct. 66. Y de allí son nuestros tres hijos: Juan Carlos, Luis José, Sonia Lucía Mis recuerdos de allí son muy gratos, positivos, así tuviéramos dificultades; nos desplazábamos a Floridablanca, a comprar dulces, a Girón a comprar morcillas,... El ir a San Gil, era muy agradable, al igual que a Mogotes, Oiba,... donde fue Párroco Eliseo Pinilla, mi tío sacerdote. En varias ocasiones viajábamos después, con Sonia y los hijos, manejando yo nuestro carro, de Bogotá a Bucaramanga y viceversa y nunca tuvimos mayores contratiempos.

Por ello hoy me lleva a llorar el oír, ver, cómo se encuentra el país, con emergencias ambientales en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, la Costa Atlántica... con restricciones hasta en el pico y placa automovilístico, tratando de restaurar la lucidez de la atmósfera. Me da tristeza ver la que fue mi Área Metropolitana de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, donde el solo desplazarse en ella hoy ya constituye una odisea. Más hacia el sur, me salieron lágrimas al observar la granizada en el municipio Páramo; para no referirme a las torrenciales lluvias, con daños incluidos a las viviendas, en tres barrios de Bucaramanga.

Y que en el país, en el mundo, seamos capaces de enfrentar el COVID-19 y podamos “frenar”, la enfermedad, la mortandad que nos está azotando, también como reflejo del “azote” del medio ambiente.

Ya en lo positivo, bienvenida la invitación al “plantón de árboles”, que se está dando en Bucaramanga y varias otras poblaciones, porque lo urgente está en “recuperar” la naturaleza. Consustancial con ello, que rechacemos totalmente el botar basuras, colillas de cigarrillo, el no recoger los excrementos de las mascotas, en las calles y con mayor razón rechazar los enormes y descuidados depósitos de basuras que se encuentran por doquier. Que recordemos que Bucaramanga, la Ciudad Linda, era también reconocida como la Ciudad Limpia.

Que vivamos, paseemos por donde sea, invitemos a todos a “vivir en paz” con la naturaleza