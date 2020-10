En busca de una ciencia política positiva, participativa

Como analista e historiador de la política durante alrededor de 50 años, no puedo menos de “asustarme” ante los acontecimientos políticos que nos están sucediendo en Colombia, sin entrar, por ahora, en lo que está pasando alrededor del mundo. Y todo ello sin entrar en la terrible pandemia física. El procesamiento jurídico penal de Álvaro Uribe, Expresidente y actual Senador de la República, inicialmente con detención domiciliaria y ahora en libertad bastante cuestionada. Continuando en un proceso criminal que nadie siquiera intuye hasta dónde ni cuándo va a terminar.

Simultáneamente el enredo jurídico con referencia al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que más pareciera obra de teatro que proceso penal, empezando por el retardo en llegar a donde estamos hoy. Llevado por mis actividades de ciencia política e historiador, conocí muy bien a Álvaro Gómez y fui profesor por alrededor de 20 años en la Universidad Sergio Arboleda, en cuya puerta de entrada los criminales asesinaron a Álvaro.

Y volviendo a mis actividades de profesor, digo: para que haya participación debe haber educación para la participación. Podría decir un psicólogo que si a un niño no se le educa para que participe o, lo que es peor, si se le impide participar, en su vida adulta va a ser muy difícil que lo haga. O, tal vez, seguiría diciendo el psicólogo, tendríamos que reeducarlo.

Sin educación no hay participación y sin participación no hay democracia. Si el hombre no sabe cómo encontrar satisfacción a sus carencias, si no es capaz de asociarse con aquellos que tienen necesidades, apetencias, anhelos similares, va a ser, en mayor o menor grado, marginado socialmente.

El hombre es un animal político, decimos desde Aristóteles: “El que no puede vivir ;ññen comunidad o que nada necesita por propia suficiencia, no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios.”

Si el hombre no se asocia, difícilmente encontrará canales de participación y si no participa, alguien estará tomando las decisiones por él. Y muchas de esas decisiones, directa o indirectamente, afectarán sus intereses, truncarán sus ilusiones.

Atinente a lo anterior, leemos en Álvaro Gómez: “Tenemos una preocupación creciente por la amplia zona de la fuerza laboral que no ha conseguido organizarse. La participación en el desarrollo se hace difícil y esquiva para quienes tienen que ganarse la vida y buscar individualmente una justicia social que no les llega. Participar es cogobernar y la participación es individual pero se hace colectivamente.”

Sólo la organización comunitaria logra resolver los conflictos. Porque es a través de la organización como se consigue la participación del ciudadano.

