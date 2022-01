En el Universo, unas son de cal y otras son de arena

Proverbio que aprendí desde muy joven y que me viene en esta situación que estamos “padeciendo” hoy. En las conclusiones de la biografía que escribí y publiqué, 1987, del Presidente Misael Pastrana, se lee:

“Nuestro ideal se nutre en las fuentes trascendentes del humanismo cristiano; tenemos fe en el hombre y respetamos la dignidad humana; amamos la libertad que nace de la igualdad de oportunidades; reverenciamos la moral y defendemos la noción del orden. No queremos el orden sin libertad, producto del despotismo, pero somos conscientes de que no puede haber libertad sin orden.

“Creemos en la vivencia del hombre en sociedad; lo que lo hace sujeto de derechos y deberes; en este contexto, seguridad, estabilidad, unidad conforman nuestro credo. El hombre tiene el derecho y la sociedad el deber de garantizarle la satisfacción de sus necesidades básicas: la alimentación, la educación, el disponer de un techo, el vestido, la protección de la salud, la recreación y como premisa de todo lo anterior, el hombre debe tener acceso a un trabajo que le garantice un adecuado ingreso, lo que implica no sólo un salario justo sino también el descanso, la seguridad social, un ambiente de trabajo y unos ambientes productivos que no comporten perjuicios de salud física y no dañen su integridad moral, una remuneración que sirva no sólo para satisfacer sus necesidades de cada día, sino también para ayudarle en su promoción humana, en su bienestar familiar, en su seguridad ante el futuro”.

“Y junto con todo lo anterior, el hombre tiene el derecho y el deber de participar en la construcción de su propio destino y colocarse como protagonista del acaecer político, económico y social.”

Y como unas son de cal y otras de arena, años después de la Presidencia de Misael Pastrana, 1970-1974, vendrá a Colombia, la Presidencia de su hijo Andrés, 1998-2002, de la cual no obstante, según directamente me consta, su mismo hermano Juan Carlos, descalificó como “labor funesta”.

Actualmente después de los Gobiernos, con reelección, de Álvaro Uribe, también “funesto”, y de Juan Manuel Santos que me limito a calificarlo con el haber recibido el “Premio Nobel de la Paz 2016”. Vino el Gobierno de Iván Duque, en cuyas elecciones yo voté en blanco y que después de sus 4 años estaría dispuesto a votar su reelección, lo cual actualmente es legislativamente prohibido.

Vienen unas elecciones, 13 de marzo Congreso, 29 de mayo Presidencia, elecciones estas con tal cantidad de “candidatos” para Presidente, que pareciera un “circo”. Oscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, Arelis Uriana, Francia Márquez, Luis Fernando Velasco, Luis Pérez, Camilo Romero, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya, Alejando Gaviria, Juan Fernando Cristo, Alejandro Char, Dilian Francisco Toro, David Barguil, Aydée Lizarazo, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez Martínez. “Que entre el diablo y escoja”.

