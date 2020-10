Con reflexión de mi artículo de la semana anterior, “Un mundo en crisis”, uno de mis lectores, residente en Estados Unidos, me comenta que, ante la situación que se plantea en el artículo, como hace él para vivir un mundo próspero, positivo. Máxime cuando él está sufriendo directamente el caos de la campaña electoral estadounidense.

En dimensión totalmente diferente, ya en Colombia, una de mis lectoras me referencia como “vía” de salida del mundo en crisis, ir al “Salmo 85 ¡Sálvanos otra vez!”, que me permito transcribir, en su totalidad, como un aporte a la superación de la pandemia, a la profunda crisis que está padeciendo el mundo. Que lo digan en Estados Unidos con lo que están “enfrentando” con la Campaña Presidencial.

Predica el Salmo: “Señor, tú has sido bueno con este país tuyo. Has devuelto su felicidad a Jacob; has perdonado la maldad de tu pueblo y todos sus pecados; has calmado por completo tu enojo y tu furor.

Dios y salvador nuestro, ¡Sálvanos también ahora y no sigas enojado con nosotros! ¿Acaso vas a prolongar por siempre tu enojo contra nosotros? ¿No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se alegre por ti? Oh Señor, ¡muéstranos tu amor y sálvanos!

Escucharé lo que el Señor va a decir, pues va a hablar de paz a su pueblo, a los que le son fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. En verdad, Dios está muy cerca, para salvar a los que le honran; su gloria vivirá en nuestra tierra.

El amor y la verdad se darán cita, la paz y la rectitud se besarán, la verdad brotará de la tierra y la rectitud mirará desde el cielo. El mismo traerá la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La rectitud irá delante de él, y le preparará el camino.”

Consecuente con la situación que estamos padeciendo, el Papa Francisco promulga su encíclica “Fratelli Tutti - Sobre la fraternidad y la amistad social misericordia” Encíclica de la cual enumero sus artículos: 1.- Las sombras de un mundo cerrado. 2.- Un extraño en el camino. 3.- Pensar y gestar un mundo abierto. 4.- Un corazón abierto al mundo entero. 5.- La mejor política. 6.- Diálogo y amistad social. 7.- Caminos de reencuentro. 8.- Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Culminando con su Oración, “Señor y Padre de la humanidad infunde en nuestros corazones un espíritu de humanidad. Inspira en nosotros un espíritu de reencuentro, de amor, felicidad.”

Como conclusión, invoco para que la celebración eucarística celebrada recientemente con intención pro la recuperación de salud de Alejandro Galvis Ramírez, llegue a Nuestro Señor Dios, para que Él le dé el bienestar que él se merece.

