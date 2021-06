La situación de violencias que estamos viviendo en Colombia y en el mundo hoy, me llevó a escribir mi artículo anterior y a hacer una continuación esta semana con este. Empecemos por la terrible pandemia del Covid 19 que estamos padeciendo en todo el mundo que ojalá pudiera hacerse un análisis científico sobre sí es una respuesta de violencia de la naturaleza a las cientos de actuaciones anti naturales que tantísimas personas ejercen contra ella.

El elemento más importante y tal vez por eso mismo el más difícil de aplicar en cualquier proceso que conduzca hacia la verdadera paz, es el perdón, que es bien distinto del olvido, las víctimas nunca podrán olvidar que asesinaron un ser querido, ni una comunidad podrá olvidar que se cometió una genocidio; pero sí podemos perdonar, con un perdón que va mucho más allá de indultos y amnistías, con el perdón que sale del corazón, que no tiene condiciones pero sí merece el arrepentimiento en reciprocidad, elementos estos dos, perdón y arrepentimiento, que conducen a la reconciliación, requisito sine qua non para construir una verdadera paz. Sin perdón y arrepentimiento, como personas, nunca podremos vivir en paz y como sociedad, solo seguiremos la interminable secuencia de violencias que hemos padecido desde siempre.

La violencia ha estado inmersa en la cultura nacional, por los más de veinte años de violencia partidista y también por lo que hubiera podido quedar de herencia cultural, después de todo un siglo XIX de guerras civiles sucesivas. No me refiero a sí tenemos o no genes violentos, tema de la biología y la medicina, trato sobre una cultura de violencia que, entre otras manifestaciones, se expresa en un perenne sentimiento de venganza de desquite.

Cultura de la violencia que escritores y artistas colombianos han plasmado ahora y siempre en sus obras. Empecemos con García Márquez y lo que nos quedara de herencia en el siglo XIX, en ´El coronel no tiene quien le escriba´, cuyo desarrollo se sitúa en las guerras civiles, que terminan con la Guerra de los Mil Días, 1899, 1902. El coronel espera inútilmente la reparación económica que ordenara el Congreso, porque ‘Esto no es una limosna... no se trata de hacernos un favor. Nosotros nos rompimos el cuero para salvar a la República.´

Pareciera conveniente entonar con Eugenio Arellano: ¨Que le estará pasando a nuestro país – desde la última vez que yo le canté? – mi último bambuco habló de dolor, - ahora las cosas andan de mal en peor. – Si la moral del mundo va para atrás – ¿que se hicieron los hombres que hacían el bien? – siempre la misma cosa no habrá poder, - para que la justicia traiga la paz. – Hay que sacar el diablo no hay más que hacer.¨

Toda esta situación, estas reflexiones, la situación que estamos padeciendo, me llevan a releer mi obra editada y publicada en 2009, Violentos somos, poniéndome a reflexionar sobre la conveniencia de hacer un segundo tomo. Ya veré, ya veremos.

