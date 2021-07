Nunca dejes de tener esperanzas, todos los días suceden milagros

Título tomado de estimulante mensaje que recibí por internet. A nivel mundial, a lo primero que hago mención al respecto, es a la realización de los Juegos Olímpicos en Japón, luego de variadas indecisiones de si se jugaban o no, ante la gravísima pandemia producida por el Covid-19. Se están realizando y con medallas ganadas por colombianas: Mariana Pajón, Katherine Ibarbuen,... y el pesista Luis Javier Mosquera, casi al empezar los juegos. Y consustancial con ello, ya se está decidiendo el permitir el ingreso de aficionados a los estadios en Colombia y en el mundo....

Y que ello vaya de “la mano” con la posibilidad de entrar a los templos, empezando por el ingreso a la Catedral de San Pedro en el Vaticano... Las Iglesias de la Sagrada Familia, de San Pío en Bucaramanga.... Ello no obstante lo “santificantes” que me han parecido las celebraciones eucarísticas en las que he participado por televisión.

En términos “generales”: En la vida unas cosas son ciertas y otras mentiras y con ello se genera incertidumbre. Una de estas situaciones la estamos “padeciendo” con la vacuna contra el Covid-19, con la cual a diario se transmite de lo uno y de lo otro. En esto, debemos pensar, procurar, que la verdad esté en nuestra mente y que por ello a veces no lo entendemos. Por ello: Señor necesitamos descansar e ignorar al tamaño de lo “largo”, necesitamos ser simples y decir mucho, de la forma y la realidad más simple.

Dicho una vez más, en un nuevo artículo: Necesitamos paz, tranquilidad, prosperidad, sosiego, que Dios alumbre nuestras vidas, ilumine nuestros senderos. Reverendos Papa Francisco, Cardenal Luis José Rueda,... a rogar porque así sea.

Que en la misma forma que hemos superado las incertidumbres, las violencias, las guerras,... de otros tiempos, que actualmente superemos las violencias que tenemos con la naturaleza y todas las violencias más. Empezando con la violencia de nuestro interior.

luispinillapinilla@hotmail.com