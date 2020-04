El lunes 20 de abril se reunieron en mesa redonda pública, para tratar sobre la situación de confusión y caos que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, los organismos de control: el Procurador General, Fernando Carrillo, el Fiscal, Francisco Barbosa y el Contralor, Carlos Felipe Córdoba. Luego de hablar sobre la pandemia que estamos viviendo, producto de un coronavirus que ha llevado a que en Colombia y en el mundo estemos dirigidos a no salir de nuestras viviendas, como protección personal y de la humanidad. En Colombia un decreto de Estado nos dirigía a una cuarentena, un aislamiento preventual obligatorio hasta el 13 de abril, que luego la Presidencia, habida cuenta como está la situación, primero la extendió hasta el 27 de abril y ahora estamos en, hasta el 11 de mayo.

Ahora bien, como organismos de control que son, en cumplimiento de sus funciones, los altos funcionarios hablaron sobre la pandemia de la corrupción, prevenidos de hechos que se están sucediendo ahora y obviamente teniendo presente que la corrupción es una pandemia que nos ha acompañado cuasi desde siempre y que por más esfuerzos realizados no ha sido posible erradicar. Trataron ellos, los altos dignatarios, sobre la urgente necesidad de una acción preventiva de los contratos, de claridad en la destinación de créditos, de los recursos públicos. Incluyendo en el tema la posibilidad de excarcelación de presos. Hablaron sobre las decisiones para recuperar la movilidad y, más importante aún, las decisiones indispensables para recuperar la economía.

Ante ello, ante estas perspectivas, bienvenido el entendimiento entre los organismos de control, entre sus dignatarios, muy importante siempre y especialísimamente en la situación caótica que estamos viviendo, padeciendo. Ahora bien, como hasta en las mejores situaciones surgen inconvenientes, ahora estos aparecieron ante lo que suponen es la aspiración del Procurador Fernando Carrillo a la Presidencia de la República.

Anticipándome a que no se si así sea, que hayan aspiraciones electorales, válidas o no, por mi parte y sabiendo con seguridad que Fernando Carrillo no va a adelantar una aspiración, una actuación INDEBIDA, y lo sostengo por conocerlo desde cuando fue mi alumno de ciencia política en la Universidad Javeriana, considero que podría ser un Presidente como el que requiere la nación en la actualidad; por ello bienvenido sea y que cuente con mi respaldo.

Y, para no dar lugar a falsas interpretaciones, que ahora no me pregunten a mí que a que estoy aspirando, hoy lo que pido a Mi Dios es que mi vida privada, familiar siga siendo lo mejor, de lo mejor posible y en lo público deseo que mis escritos, libros, sean de positiva aceptación.