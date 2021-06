Que logremos paz, tranquilidad, sosiego...

Ante la pandemia, la crisis, el caos, que estamos padeciendo en Colombia y en el mundo, tema sobre el cual he escrito algunos artículos, como aporte a lo que digo, invito en el título del artículo de hoy, empiezo por expresar mi acuerdo con la decisión del Estado de que en la próxima “visita” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, oiga primero a los organismos de control, antes de reunirse con los violentos que promueven el paro, la violencia nacional.

Y me identifico con lo expresado por el Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y luego de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla, en el programa radial “Mañanas BLU”; dice mi hermano Nilson: “Para que nos respeten nuestros derechos debemos empezar por respetar los derechos de los demás. No puede ser que en Colombia estemos sometidos al caos.”

Ahora bien, como también hay hechos muy agradables, positivos, que nos dan paz, tranquilidad, sosiego, bienvenido el excelente triunfo del ciclista Egan Bernal, oriundo de Zipaquirá, en el Giro de Italia. Egan me llevó a recordar a Ramón Hoyos, Martín Emilio Cochise Rodríguez y otros varios deportistas cuyas actuaciones han dado a Colombia paz, tranquilidad, sosiego.

Consustancial con ello, que el día en que sea publicado este artículo, jueves 3 de junio, Colombia logre ganar a Perú el partido de fútbol atinente a las eliminatorias del mundial de fútbol de Catar. Que logremos clasificarnos al Mundial.

Y siguiendo con lo positivo, lo agradable, me deleité viendo en T. V. el video sobre el Bosque encantado de “El Carajo”, al norte de mi Ciudad Bonita de Bucaramanga, salida a Pamplona, Cúcuta; aunque conozco y recorrí en el pasado el lugar, en muchas oportunidades, nunca lo había visto tan en detalle ni me había complacido tanto como con lo que hoy en día es, en tal forma que se lo gozan digna y merecidamente.

Que sigamos complaciéndonos, disfrutando de lo positivo que tenemos para que tengamos paz, tranquilidad, sosiego,... Y gracias a usted, admirado Papa Francisco, por la oración que en estos días y desde Roma ha pronunciado a Dios implorando por el bien de Colombia.

luispinillapinilla@hotmail.com