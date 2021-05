La situación de la pandemia, del caos que vive el mundo es de tal magnitud que me lleva a este título “rebuscado” de mi artículo. La verdad es que no obstante lo aterrador, lo agobiante del covid-19, se dan manifestaciones tan aterradoras como la del paro nacional que ha llevado a reunión crucial entre el Gobierno y el comité del paro, llegando a situaciones tan sorprendentes como la del “Manifiesto de la Policía activa del nivel activo a la policía nacional y a los 50 millones de colombianos. Las bases que hacemos parte del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y en servicio activo, por este medio les enviamos el siguiente mensaje”. Mensaje de magnitud tal que a varios de quienes lo hemos leído nos queda la duda de si es cierto o es un montaje más de toda la tragedia que estamos padeciendo.

En él piden una representación de la Policía en la mesa de diálogo con el comité del paro; rechazan las ofensas a la Policía y disponen no salir con “nuestra labor judicial” el próximo 19 de junio, a partir de las 7 a.m., “escurriendo” todas las consecuencias que esta decisión conlleve. Culpan de la situación a los políticos que: “desafortunadamente tienen unos comandantes generales mudos y sordos que solo hablan por sus prebendas y sus derechos más no por los derechos y el bienestar de los hombres.”

Por otra parte en la mesa de diálogo, donde incluso los gremios han participado, se trata sobre la urgencia de reactivar todos los sectores de la economía, “aterrados” como estamos de la profunda crisis económica que estamos padeciendo; se trata de encontrar salidas de la crisis social y con ello se dialoga sobre la necesidad de reformas institucionales, constitucionales.

Ante lo anterior recordé de mi columna “El diálogo construye paz, proporciona vida”, quiera Dios que la declaración del Presidente Duque de recibir en diálogo a los partidos políticos de la oposición se haga realidad y llegue a un feliz término. Algo similar a la unión de los partidos Conservador y Liberal en los años 50 que llevaron a la conformación del Frente Nacional y acabó con la violencia partidista

Estando en la escritura de esta vivencia trágica, llegó a mis oídos la hermosa canción “Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos”, lo que me llevó a recordar cuando, luego del asesinato de mi padre, ocasionado por la violencia partidista del 9 de abril de 1948, en Betulia, mi abuelo, al verme llorar me decía: “déjenle eso a Dios, amen nunca lloren”.

La canción canta: “Aquí ya no existe paz, quiero hallar la que mi abuelo dijo, con miedo mijo no cambia lo que suceda, para integrar la vida vote siempre por un hombre transparente de conciencia.” Compaginando con lo predicado hace unos días por el Papa Francisco sobre la importancia del diálogo.

