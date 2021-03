Violencia y corrupción

Aunque me había comprometido conmigo mismo buscar preferentemente los caminos positivos en el transcurso de la vida, que mis lectores me excusen un paréntesis en ese compromiso volviendo a advertir lo negativo que nos está correspondiendo. La historia de Colombia ha estado envuelta en violencias: guerras civiles del Siglo XIX, guerra de la chusma empezando el Siglo XX seguida por la violencia, partidista, guerrillera,... y las violencias que estamos enfrentando ahora que ni yo que desde siempre me he esforzado en el estudio de estas tragedias, he logrado terminar de entender el por que y el para que.

Además de ello también hemos estado envueltos por diversas manifestaciones de corrupción que, cosa verdaderamente catastrófica en medio de la desastrosa pandemia por la que atraviesa el mundo, ahora nos atormentan manifestaciones de corrupción en el manejo de las vacunas que buscan disipar la pandemia del covid-19 por la que atraviesa el mundo. Una de estas expresiones corruptas se advirtió en Piedecuesta donde a una señora de edad le “inyectaron” una vacuna que no contenía absolutamente ningún ingrediente medicinal en la jeringa.

Y noticias de diversos casos corruptos como este han publicado diversos medios de comunicación dejándonos perplejos, como si no fuera suficiente con la terrible tragedia pandemia que estamos padeciendo.

Ante lo anterior tuve que acudir al Evangelio de San Lucas: “Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: “Tengan cuidado para no dejarse. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: ‘Yo soy’, y ‘Ahora es el tiempo’. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero; sin embargo, aún no habrá llegado el fin.

“Siguió diciéndoles: ‘Una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos, hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales.

“Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del hombre.”

Y que mis lectores me entiendan y me excusen que me haya “refugiado” en San Lucas pero la situación por la que está atravesando el mundo me ha llevado allá.

