Como víctima que fui de las violencias siendo muy niño, a los 8 años, ¨viva el partido liberal, abajo los hijuep... godos¨, he sido su estudioso, analista desde siempre. Busco, procuro evadir la violencia, pero en ocasiones soy consciente que ¨se me sale la piedra¨, ¨me emberraco¨. En 2.009 edité y publiqué mi obra ¨Violentos somos¨ en la cual dice Augusto Ramírez Ocampo, en el prólogo que él me escribió.

En Violentos Somos el Dr. Pinilla emplea su reconocido rigor y objetividad en la investigación científica y matemática, y al propio tiempo hace gala de su gran preparación y conocimiento en los acontecimientos políticos de la nación.

Abarca 50 años de historia de nuestras violencias que discurren entre 1931, gobierno de Olaya Herrera, hasta el del Presidente Alfonso López Michelsen que culmina en 1978 y que, de seguro, habrá de complementar como aquí lo anuncia, con los años siguientes, hasta nuestros días, que se han visto agravados por dos nuevos jinetes del Apocalipsis como son el narcotráfico y las autodefensas AUC que han azotado y agravado las amarguras de este país violento.

Es bien cierto que durante el siglo XIX, como puntualmente se recuerda en la obra, ocho guerras civiles asolaron a la República recién nacida. La diferencia estaba en que nuestros antepasados sabían las causas por las cuales se enfrentaban tan ardorosamente, los unos eran centralistas y los otros federalistas; los unos fueron proteccionistas y los otros libre cambistas los unos fueron amigos del régimen concordatario y los otros amigos de la separación tajante entre la Iglesia y el Estado.

Son muchas las razones adicionales que los violentólogos colombianos han elaborado para fundamentar las razones de estas tres etapas de nuestros conflictos desde la independencia, el de las guerras civiles del siglo XIX, la de las violencias liberales y conservadoras de la primera mitad del siglo XX y la de la insurrección, con visos sociales, de la segunda mitad y de los albores del siglo XXI.

Quizá la conforman también la pobreza, la desigualdad, que son de las peores en América Latina, los movimientos cristianos de la Teoría de la Liberación y de Golconda, la influencia de la Unión Soviética y de la revolución cubana, las luchas campesinas, el latifundio, la impunidad y la ineficacia del Estado y por supuesto un marco histórico como el descrito en el libro.

En las violencias resulta muy difícil aceptar causas únicas. Seguramente todo esto es una resultante de las causas subjetivas y objetivas que planteó en su momento el Presidente Belisario Betancur, que también escribo en mi obra biográfica sobre el Expresidente, pero es indudable que a partir de finales de los 80 y hasta nuestros días, ha jugado un papel decisorio en el incremento de este problemático complejo de causas el narcotráfico que se ha convertido en la peste, en el cáncer de nuestra democracia.

Y nada que decir por ahora sobre los ¨paros¨ que se están programando por todo el país, como el que golpeó a Bogotá el pasado miércoles 9. Que Dios nos de capacidad para por lo menos entender el caos que nos azota.

