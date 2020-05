Ante la profunda crisis, el caos intenso que está viviendo el mundo, personalmente se me dificulta hasta hacer lo que hago a diario, estudiar, investigar, escribir en ciencia política, historia. Vino entonces a mi memoria, a mis oídos, la canción de José A. Morales, nuestro compositor de El Socorro, que dice: Yo también tuve 20 años / Y un corazón vagabundo, / Yo también tuve alegrías / Y profundos desengaños. / Yo también tuve 20 años / Que en mi vida florecieron / 20 años que a mi llegaron / Se fueron y no volvieron. / Por eso desde la cima / De mis ardorosos años, / Miro pasar hoy la vida / Sin que me haga bien ni daño, / Porque tuve la fortuna / De vivirla sin engaños, / Para contar sin nostalgia / Que también tuve 20 años.

Y siguiendo en mi distracción, buscando superar las restricciones para poder salir y/o compartir con los demás, llegó también a mi memoria la canción de Carlos Garzón, hijo de Darío Garzón, quien con Óscar Collazos, conformaron el dueto, Garzón y Collazos: El pasado lo enterré / pero de ayer ya no me acuerdo. / Vivo el momento porque es lo que vale / vivo el momento porque es lo que existe. / En el futuro no pienso, no quiero vivir de la ilusión. / Vivo el momento porque es lo que vale / vivo el momento porque es lo que existe. / Disfrutar cada instante mañana de pronto no estoy vivo / y arrepentirme no quiero de no haber vivido. / Cada paisaje cada instante una sonrisa, una flor y tu compañía / plenamente vivido con felicidad y mucha alegría / para cuando llegue mi ocaso sentir que gocé toda la vida.

Ahora bien, como una apertura, así sea parcial, local, para encontrar salida a la hecatombe que padece el mundo, ya nuestro Presidente Iván Duque estableció que el lunes 25 de mayo terminará la cuarentena y empezarán a redimirse las restricciones, decisión que en este momento, martes 19, 11:00 a.m., todavía parece sumida en la incertidumbre, porque entró en discusión, que involucra ministros y otros dignatarios nacionales; Gobernadores, Alcaldes..., sobre si lo más adecuado es ese día o el domingo 7 de junio... Ahora bien, personalmente creo en la capacidad del Presidente Duque y considero que la forma en que está atendiendo la tragedia es adecuada, incluyendo sus exposiciones diarias de las 6:00 p.m., en las que, como debe ser, busca involucrar a toda la nación.

Quiera Dios que sí podamos salir de la zozobra, sabiendo que el caos no es nacional sino mundial y que, viviendo el momento que es lo que vale, el modus vivendi tiene que cambiar profundamente.