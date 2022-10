La Selección Femenina de Fútbol sub 17 está haciendo historia en el campeonato mundial que se está jugando en la India. Hoy se enfrenta en semifinales a Nigeria, la instancia más alta a la que ha llegado una selección de fútbol de Colombia en un certamen de esa naturaleza; y así a muchos les cueste reconocerlo, a nivel mundial es una de las cuatro mejores selecciones de fútbol en su categoría. Pero hay que ser claros, el encuentro más difícil lo están librando fuera de las canchas.

El viernes el Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dio unas declaraciones, más que desobligantes despectivas, que de nuevo dejaron en evidencia la poquedad de los dirigentes del fútbol nacional. Pero esas “muchachas amateurs”, como con desprecio se refirió a ellas, le dieron una lección. Al día siguiente, muy temprano, le ganaron con holgura a Tanzania y se instalaron en la semifinal del mundial. Lo que pasó después es la misma historia de siempre.

Envueltos en la polémica que generaron las destempladas declaraciones de Jesurún, los dirigentes del fútbol colombiano, que así como dicen una cosa dicen otra, salieron a apagar el incendio. Álvaro González, presidente de la Difútbol y segundo vicepresidente de la FCF, señaló que si habrá premio, que estaba ofrecido, que la oferta será justa y necesaria; pero que la definirá el Comité Ejecutivo en la próxima reunión. O sea, sí pero no. Hay premio, pero no se ha definido. La torpeza es infinita. Forzados por las circunstancias se vieron obligados a reconocer lo que no querían hacer. Lo que está claro es que el fútbol femenino viene dando ejemplo de profesionalismo y reclama un trato justo y acorde con los resultados que saltan a la vista.

La Selección Colombia sub 17 está a un partido de jugar la final del mundial. En el campeonato mundial femenino sub 20 que se jugó en Costa Rica pasaron de primeras en la fase de grupos y avanzaron a cuartos de final. En los Juegos Suramericanos que se disputaron en Paraguay ganaron la medalla de bronce. En la Copa América Femenina de este año la selección de mayores obtuvo el segundo lugar y en la Copa Libertadores de América Femenina el Deportivo Cali y el América de Cali acaban de clasificar a las semifinales. ¡Un año fantástico! ¿Qué más deben hacer?