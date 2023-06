De La Liendra a Polo Polo...

Miguel Abraham Polo Polo, representante a la cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente y ferviente activista del Centro Democrático, fue invitado a participar en la marcha que se llevó a cabo en Bucaramanga el martes pasado. Su presencia no pasó desapercibida. Por el cubrimiento que los medios hicieron del evento y por la forma en que la información circuló en redes sociales fue la vedete de la jornada de protesta. Solo faltó que lo cargaran en hombros.

Polo Polo no desaprovechó la oportunidad y se tomó la vocería de quienes no están de acuerdo con la forma en que Gustavo Petro viene gobernando y arremetió contra él. La andanada llegó con amenaza incluida: “Se aquieta o lo aquietamos” espetó sin sonrojarse ante miles de personas que participaron en la manifestación que enceguecidas por la euforia del momento aplaudieron y celebraron la ligereza. Cuando las críticas arreciaron y las emociones volvieron a su estado natural tuvo que salirle al paso a semejante astracanada para explicar que no quiso decir lo que todos le oyeron decir, sobre todo con la intención con qué lo dijo.

El episodio puede parecer anecdótico, pero hay que ir un poco más allá.

No deja de llamar la atención que la intolerancia y el fanatismo sigan ganando terreno en el discurso público y que poco o nada se haga para evitar que eso suceda. Y hay que generalizar porque eso se está presentando en todos los niveles, tanto en los afectos al gobierno, y el gobierno mismo, comenzando por el presidente de la República, como en sus opositores. No han entendido que por esa vía lo único que se logra es que la polarización aumente y que la estabilidad política y social se debilite cada vez más.

Y no deja de sorprender que alguien hubiera considerado que Polo Polo era el indicado para encarnar la oposición en la marcha que se organizó en Bucaramanga. Como si acá no existieran líderes, que los hay, y de sobra, más sensatos y mejor calificados, por supuesto, para que los representara. En estos días de tanta incertidumbre y desazón alguien dijo que pareciera que en Bucaramanga el diablo anduviera suelto. Parece que tiene razón. En menos de un mes nos recetó a La Liendra y a Polo Polo.

Al margen. Ya están disponibles los abonos del Atlético Bucaramanga. Anímense. Nos vemos en el Alfonso López.