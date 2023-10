El fenómeno Karol G ...

Karol G demostró que es la artista colombiana más importante del momento. Su éxito es arrollador. La semana pasada quedó demostrado. A las diez de la mañana del viernes los organizadores del concierto que la artista dará en Medellín el primero de diciembre abrieron la preventa. Las dieciséis mil doscientos veintitrés entradas se agotaron en menos de diez minutos. Hora y media después no quedaba una sola boleta del total del aforo del evento. A las cuatro de la tarde de ese mismo día anunciaron una segunda fecha para el dos de diciembre. A las diez de la noche no había una sola boleta disponible.

En el momento álgido de la venta doscientos cincuenta mil personas hacían fila en la plataforma digital para adquirir una entrada; al final del día, ya agotadas las boletas de las dos fechas, un poco más de treinta mil se quedaron sin la posibilidad de comprarlas. Si les hubiera dado por anunciar una tercera fecha el resultado con seguridad iba a ser el mismo. ¡Impresionante!

Pero también se escucharon voces críticas. Desde un sector de la prensa nacional se hicieron reparos y comentarios desobligantes relacionados con el valor de la boletería. A pesar de eso, nada impidió que se agotaran en un santiamén.

Lo que quedó claro es que Karol G se consolida como una de las máximas referentes de la música latina y que hoy por hoy es una artista de talla mundial que no tiene nada que envidiarle a nadie. No hay que llamarse a engaños. Por eso las voces que se alzaron para cuestionar sus conciertos en el país no tienen ninguna razón de ser. No señores, no se trata de un espectáculo para mafiosos y traquetos, como algunos insinuaron con sorna. Verla cuesta lo que cuesta asistir al concierto de un artista de alto nivel, incluso un poco menos. Bien por ella, por los empresarios que se animaron a traerla y por quienes van a acompañarla en sus presentaciones. También quedó claro que Bogotá y Medellín por ahora son las únicas ciudades en las que se pueden organizar eventos de esta categoría. Nada que hacer.

Al momento de escribir esta columna no se conocían los resultados de la venta de boletas de la presentación en Bogotá programada para abril del año entrante. No tiene nada de raro que el resultado sea igual de contundente.