Cuando se analizan las actuaciones del actual gobierno queda una sensación agridulce. Algunas sobresalen y merecen todo el reconocimiento, como sucede con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela o con el reinicio de conversaciones con la guerrilla del ELN. Otras como la elección del Contralor General de la República, los nombramientos de algunos miembros del gabinete y la conformación de la cúpula militar motivaron serios cuestionamientos de la opinión pública. Algunas como el proyecto de reforma tributaria o la transición energética siguen generando mucha incertidumbre y expectativa.

Tras siete años de cierre, y como consecuencia del restablecimiento de las relaciones con el gobierno de Venezuela, la reapertura de la frontera está por concretarse. El anuncio por sí solo es una buena noticia y genera optimismo en los territorios fronterizos; como también lo generan el anuncio de las negociaciones con la guerrilla del ELN y el llamado a las bandas criminales y a las AUC para unirse a ese propósito. La apuesta por la paz total va en serio.

La elección del Contralor dejó una muy mala impresión. Muchos alcanzamos a creer que el gobierno y los congresistas se comportarían de otra manera. Ilusos. Y algunos nombramientos del gabinete dejan ver que alguien al interior del gobierno no está haciendo las cosas bien. La posesión de la ministra de las TICs sigue en veremos porque ni advirtió ni se dieron cuenta de una millonaria demanda que interpuso contra la entidad. Luego anunciaron la designación del director del DNP y debieron reversarla cuando les hicieron ver que no cumplía con un requisito elemental para el nombramiento; y para completar en la cúpula militar se les coló un general involucrado con los falsos positivos. El nivel de improvisación es alto. En este momento no deja de sorprender que no se haya definido quien va a estar al frente de la dirección del ICBF o de Migración Colombia.

Algunos con optimismo vemos el vaso medio lleno; otros lo ven medio vacío. En esas estamos. Mientras, los críticos siguen al acecho del más mínimo desliz para sacarle provecho como sucedió este fin de semana cuando la emprendieron contra Francia Márquez por un lapsus que cualquiera pudo cometer.

Donde el escenario es muy complejo es en materia de seguridad. La situación en Bucaramanga y el Área Metropolitana es preocupante y crítica; y no es cuestión de percepción.