¿Le alcanzará?

Hace un año, por esta época, Rodolfo Hernández se consagró como el fenómeno político del momento. Por poco es elegido presidente y obtuvo una curul en el Senado a la que renunció tres meses después de haberse posesionado. Por estos días reapareció e insinuó que participaría como candidato en las elecciones de octubre.

Si aspira a ser elegido no la tiene fácil. Las decisiones que se han tomado, y las que se tomarán, en los procesos que le adelantan la Procuraduría y la Fiscalía; el impacto que generó su renuncia al Senado y la forma en que adelantó la creación y conformación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción como partido político le complican mucho las cosas.

A pesar de que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por las irregularidades relacionadas con el caso Vitalogic, si lo desea, podría inscribirse como candidato. La decisión no está en firme y no lo estará antes del 29 de julio fecha en la que vence el periodo de inscripción de candidatos. Para ese momento el trámite de la apelación no habrá terminado y faltaría adelantar la revisión que debe hacer el Consejo de Estado como lo ordenó la Corte Constitucional cuando se trata de la destitución de funcionarios elegidos por voto popular. Si se inscribe y es elegido ambas decisiones ocurrirían después de las elecciones; y si la sanción se confirma se generaría una inhabilidad sobreviniente y se configuraría una inhabilidad adicional derivada del hecho de haber sido sancionado tres o más veces en los últimos cinco años que lo obligarían a separarse del cargo.

El panorama para él no es el mejor. La destitución impacta de manera significativa en la campaña no solo porque debilita la lucha anticorrupción, que fue el argumento que lo catapultó como candidato; si no, además, porque sus detractores la utilizarán para sembrar dudas en el elector, estrategia que en el pasado ha demostrado ser muy efectiva. Si decide correr el riesgo tendrá que cargar con ese lastre.

Nadie discute que Rodolfo Hernández es un actor determinante en la política regional. Arresto tiene, y de sobra, para enfrentar el debate, de eso no hay duda; pero lo que muchos se preguntan es si después de todo lo que ha pasado le quedan restos suficientes para hacerlo como candidato y pueda cautivar los votos necesarios para ser elegido al cargo al que aspire. Ahí está el detalle.