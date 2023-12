“Leyva” pa que se instruiga...

La licitación de pasaportes tiene a Álvaro Leyva Durán contra las cuerdas. A los cuestionamientos que se hacen a la forma en que se declaró desierto el proceso, que dio lugar a que el proponente demandara el reconocimiento de la pérdida de oportunidad derivada de la no adjudicación del contrato, se suman el episodio que desencadenó la renuncia de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y el bochornoso debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión Segunda del Senado.

Las buenas maneras, que deben ser de la esencia de quien maneja las relaciones diplomáticas del Estado, parece que no son el fuerte de Leyva. Lo dejó claro en el debate al que se le citó en el que el presidente de la comisión tuvo que hacerle ver que era él, y no el canciller, quien dirigía el debate, y en el que los senadores se incomodaron porque dio a entender que no estaban bien informados y no habían leído las resoluciones que declararon desierta la licitación.

Las críticas a Leyva no cesan, pero hay que reconocerle que tiene razón en aquello de que la falta de lectura es una constante en Colombia. Le pasó a Simón Gaviria que firmó dos importantes proyectos de ley, el de reforma a la justicia y el del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, sin leerlos. Le pasó a Valerie Domínguez que confiada le firmó unos documentos a su novio sin leerlos y terminó envainada en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Le pasa a los estudiantes, el resultado de las pruebas PISA así lo indica. Nada que hacer.

Pero como no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, al canciller le toca leer, y muy bien, los documentos oficiales que regulan la política de prevención del daño antijurídico, el funcionamiento del Comité de Conciliación al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores y el nuevo Estatuto de Conciliación, para que antes de empecinarse en afirmar que no va a conciliar, tenga claro, y no se le olvide, que esas decisiones las toma el comité y no él; que el comité sesiona con un mínimo de tres de sus miembros permanentes; que esas decisiones se toman por mayoría simple; que son obligatorias para los apoderados de la entidad y sobre todo que el comité ya decidió conciliar. Sencillo.