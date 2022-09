Nostalgias del 1260

El viernes Radio Sonar, emisora afiliada a Caracol Radio, apagó sus equipos. La emisora que por más de cincuenta años cubrió con información, noticias y servicios a Ocaña y su provincia, al sur del César y a todo el Catatumbo, esa región con la que me unen muchos recuerdos, no volverá a escucharse en los 1260 AM. La nostalgia no se hizo esperar y de inmediato llegaron a mi memoria muchos momentos de infancia y juventud, al lado del radio y de la radio, y de Radio Sonar, por supuesto; ese sueño que Jorge Cabrales y Alberto, su hermano, concibieron por allá en los sesenta y tantos.

Ese mismo día hablé con Jorge. Sentí la necesidad de agradecerle. No fue difícil hacerlo. A sus noventa y cuatro años sigue siendo el mismo de siempre; aquél que conocí de niño; el que muchas veces nos permitió jugar en las instalaciones de la emisora y con quien tuve oportunidad de compartir muchas vivencias gracias a la entrañable amistad que lo une con mi padre.

Hablamos. Me contó cómo fueron los inicios de esa aventura; porque Jorge y Alberto fueron los pioneros de la radio en Ocaña. Recordamos a algunos de los personajes que trabajaron en la emisora. Hablamos de Amparo Parra Mosquera y de Álvaro Gómez Zafra, que iniciaron su carrera del periodismo en Radio Sonar; y de Libardo Alonso Sarmiento Devera, incisivo y vehemente periodista, buen amigo además, a quien las balas de la violencia le arrebataron la vida en 1997; y de los hermanos Pantaleón; y de Gersaín Mina, el bacán que nos puso a los ocañeros a escuchar salsa. Recordamos a Mario Alfonso Echávez, a Jairo Alonso Riso y a Johana Palacios entre otros. Y así, entre recuerdo y recuerdo, se nos fue pasando el tiempo.

Me contó que los últimos años fueron difíciles; como lo han sido en general para los medios de comunicación obligados a transformarse para estar acordes con las nuevas tecnologías de la información. Me dijo que la situación ya era insostenible y que los números no daban. Entendí la decisión y comprendí, también, que debía agradecerle por el esfuerzo y por dedicar buena parte de su vida para llevar la radio y sus beneficios a los rincones más apartados de la provincia de Ocaña y del sur del César. Por eso, Jorge, gracias; simplemente gracias.