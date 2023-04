Parque sí, pero no así...

Mientras en Bucaramanga celebran que un juez ordenó que le devolvieran un parque a la ciudad, en Cañaveral un grupo de vecinos se opone a que el municipio de Floridablanca a través del Banco Inmobiliario construya un parque en uno de sus predios ubicado en inmediaciones de los conjuntos Alameda de Cañaveral, Torres de Aragón y Altos de Cañaveral V y VI Etapa. Temen que la obra afecte la tranquilidad y seguridad ciudadanas; y la consideran innecesaria y perjudicial para las especies silvestres que habitan en él. El director del BIF se esfuerza en defender las bondades del proyecto; y a pesar de que el estudio previo y el presupuesto del contrato incluyen la tala de árboles, afirma que eso no va a ocurrir; pero aclara que de llegar a requerirse solicitarán los permisos y autorizaciones a las autoridades competentes. O sea, no pero sí.

La sensación que queda es que la administración no tiene muy claro lo que quiere hacer. De acuerdo con el estudio previo, el pliego de condiciones y el contrato mismo el BIF debía entregarle al contratista los planos, diseños y especificaciones técnicas de la obra; y a pesar de que el contrato se adjudicó en mayo del año pasado, se firmó a comienzos de agosto y que el plazo de ejecución se estableció en seis meses a la fecha en el predio no se ha ejecutado ninguna actividad relacionada con el contrato. La situación es tan opaca que en la página del SECOP no hay información que permita verificar si el contratista y único proponente aportó las garantías exigidas, si se aprobaron, si se firmó el acta de inicio, si hay actas de suspensión o si se han presentado circunstancias que incidan en la ejecución del contrato.

El 20 de febrero, con el plazo de ejecución del contrato vencido, el director del BIF manifestó que esperaba que la obra comenzara en marzo; vamos en abril y nada. Mientras, un sector de la comunidad se opone al proyecto. La protesta, aunque tímida, se sintió en la mañana del domingo de ramos; y estos días, que invitan a la reflexión, pudieron aprovecharse para encontrar un punto de entendimiento para solventar las diferencias, pero en el BIF nadie atiende; como nada les importa se fueron a descansar sin resolver el problema. Ahora tocará esperar que la Pascua haga el milagro.