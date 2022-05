Seguridad, un debate metropolitano

La inseguridad está desbordada en el área metropolitana. La situación no solo afecta a la capital del departamento. Floridablanca, Piedecuesta y Girón, a diario, también sufren los embates de este fenómeno. En Bucaramanga las autoridades tratan de explicar y justificar sus acciones. La credibilidad no es mucha. De la situación que se presenta en los otros municipios poco o nada se conoce. Y como si la percepción de inseguridad, que es muy real, no fuera suficiente, el escenario lo complican los casos, cada vez más frecuentes, en que los ciudadanos se toman la justicia por su cuenta.

Desde el editorial del periódico se invita a un debate serio sobre el tema. Estamos de acuerdo. Creemos, sí, que la discusión debe comprender a los cuatro municipios que integran el área metropolitana; y ese escenario, de paso, debería aprovecharse para retomar la conformación del distrito como entidad territorial autónoma. Hoy, más que nunca, surge la necesidad, sentida, de unificar la respuesta y optimizar recursos en la solución de este y otros problemas, igual de complejos, que les son comunes y no dan espera.

Los alcaldes de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, seguramente, sustentarán en forma detallada las actuaciones que vienen ejecutando para enfrentar la problemática que genera la inseguridad en cada uno de esos municipios. En Bucaramanga lo vivimos en el debate de control político que se llevó a cabo en el Concejo Municipal y en el que las mayorías decidieron ponerle matrícula condicional a la secretaria de gobierno. Las mociones contribuyen a llamar la atención sobre el problema, es cierto; pero, por la forma en que están reguladas, muy poco o nada aportan a su solución en términos prácticos. Creemos que la respuesta efectiva a la situación de inseguridad tampoco la da la declaración de hecho metropolitano que, según anuncian, se está analizando al interior del Área Metropolitana. Las condiciones que permiten tomar esa decisión están dadas; la pregunta que nos hacemos es hasta dónde ese el camino indicado para resolverla. Ahora, de concretase, a esa alternativa debería sacársele el máximo provecho.

Nadie pone en duda el accionar de las autoridades. Los informes que presentan, insistimos, las respaldan. Lo que se cuestiona es su eficacia. Los ciudadanos más que acciones, que las hay, esperan resultados concretos, contundentes y efectivos que les permitan recobrar la tranquilidad y recuperar la confianza en las instituciones.