Va a volver... Ya saben...

Quizá el nombre Carlos Mauricio Osorio Gómez no le diga nada. Pero si le preguntan por “La Liendra” habrá oído hablar de él, o sabrá que se trata de uno de los generadores de contenidos en streaming más famosos del país. Su historia es muy sencilla. En el 2015 publicó un video burlándose de su precaria situación económica que se viralizó y desde ese momento no ha parado de generar contenidos. Su fama creció y hoy, para bien o para mal, es uno de los principales influenciadores del país.

La experiencia de Bucaramanga con este personaje, hay que decirlo, no ha sido muy buena últimamente.

A comienzos de mayo anunció que visitaría la ciudad y convocó a sus seguidores para que lo acompañaran. Cientos de motociclistas atendieron el llamado y el caos fue total; y aunque las autoridades afirmaron que estaban enteradas de la actividad fue muy poco lo que pudieron hacer para controlar el desmadre que se armó. Las críticas no se hicieron esperar, es cierto; pero el episodio sirvió para que se intensificaran los operativos de control anticipándose, con relativo éxito, al desorden que los motociclistas suelen armar los jueves en la noche cada ocho días.

La semana pasada volvió. Vino con varios de sus amigos, “famosos” como él, para participar en un partido de fútbol que organizó en el estadio Alfonso López con el objetivo, dijo, de recaudar fondos para favorecer varias fundaciones que ayudan a personas en condición de vulnerabilidad. El evento terminó muy mal. Hubo disturbios; muchos de los asistentes invadieron la cancha; la seguridad no fue suficiente; algunos aprovecharon para delinquir y los agentes de la Policía que trataron de controlar a la turba fueron agredidos. Vergonzoso.

Se supo que antes del partido las autoridades le llamaron la atención a “La Liendra”. Lo increparon por el caos que ocasionó días antes en la ciudad. Se disculpó públicamente y aseguró que esta vez todo iba a estar tranquilo. Ya sabemos qué pasó. Seguramente aprovecharon su estancia para notificarle la apertura de las actuaciones que debieron iniciarle por infringir varias de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana. Va a volver en cualquier momento, no hay duda, y no es difícil anticipar lo que va a pasar la próxima vez que le dé por visitarnos. Estamos advertidos. No vaya a ser que nos coja descuidados.