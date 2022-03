Ya está bueno...

El atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc en Bogotá dejó como resultado dos muertos, ambos menores de edad, y cerca de cuarenta heridos. En la campaña a la Presidencia de la República los agravios personales, las agresiones injustificadas y las provocaciones innecesarias, que muy poco o nada aportan al debate, se intensifican a medida que se acerca el día electoral. Hace poco, cansados de la inseguridad y aduciendo la falta de respuesta oportuna de las autoridades, algunos, dentro de ellos un concejal, creen que la justicia por mano propia es la mejor alternativa.

Esos episodios tienen en la intolerancia un elemento común y ninguno admite una justificación razonable. Preocupa que la violencia, el agravio y el ataque personal sigan viéndose como la única opción válida en la confrontación. Y preocupa también que cada día sean más los que justifiquen la invitación al odio que algunos promueven. Deberían entender que ese no es el camino.

Todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido las consecuencias del conflicto. La barbarie fratricida debe terminar y las provocaciones innecesarias deberían evitarse.

La mesura en el lenguaje y el argumento serio y razonable no riñen con la campaña. Las buenas maneras, tan escasas por estos días, permitirían que el debate se desarrollara con altura y con seguridad le facilitarían las cosas al elector al momento de evaluar las diferentes propuestas. Muchos anhelamos una campaña sin ofensas, adelantada sobre la base del respeto y la confrontación de ideas en la que al otro se le vea y trate como contradictor y no como enemigo. En esto hay un gran diferencia. El desacuerdo no legitima el agravio.

Y aquello de tomarse la justicia por su cuenta, como algunos plantean, tampoco es la solución. Es como intentar apagar el fuego con gasolina.

Comentario aparte merece el bochornoso episodio que terminó opacando la ya de por sí deslucida y trivial ceremonia de entrega de los premios Óscar. La agresión física como respuesta a un imprudente, desafortunado y ofensivo comentario es inadmisible por donde se le mire.

Nada justifica la violencia.

Nota al margen. La defensa de Santander, de su ecosistema y de sus fuentes hídricas no admite fisuras. El aval al primer piloto de ‘fracking’ otorgado en un dudoso proceso de licenciamiento ambiental no es un buen presagio. Mal, muy mal por la Anla.