Cuarentena, solución fallida

No hay duda de que hay que actuar decididamente frente a la pandemia, pero las últimas cuarentenas en las ciudades capitales de Colombia están siendo mortales para los restaurantes, bares y negocios que hasta ahora han aguantado pérdidas significativas. Además de destruir los logros de miles de empresarios colombianos y los puestos de trabajo que crean, las cuarentenas están obligando al comercio minorista a consolidarse en torno a las grandes cadenas, que están mejor posicionadas para sobrevivir a la pandemia.

Consideremos los restaurantes, que de acuerdo con Bancolombia emplean el 6.8% de la población (un millón y medio de personas) en 800.000 restaurantes y bares. Según el Dane, sus ingresos, en gran proporción de pequeños empresarios, disminuyeron 33,6% de 2019 a 2020. Dado que el margen bruto de estos negocios está en promedio en 60% y el neto en 10%, esta caída del consumo debió generarles durante la pandemia pérdidas equivalentes al 10% de sus ingresos.

La ventaja de las cadenas de restaurantes es que tienen una mejor diversificación de sus ingresos. Si McDonald’s o El Corral no venden en Bogotá o Bucaramanga por la cuarentena, puede compensar con ingresos en otras localidades. En Estados Unidos, como en Colombia, las cadenas están mejorando sus ventas: Dominos las incrementó 17,5% en el tercer trimestre, Papa John’s 24% y McDonald’s 4,6%. Los restaurantes y bares pasaron ya por comidas al aire libre, asientos interiores limitados y ahora están siendo empujados al borde del abismo por las medidas de cuarentena.

Los programas de ayuda del Gobierno Duque no compensan el daño que hacen los gobiernos locales con medidas no selectivas como las cuarentenas. El mejor estímulo para cualquier negocio son los clientes y los restaurantes y bares solo necesitan un poco de margen de maniobra en el cumplimiento de las medidas de prevención del virus. Si los alcaldes quieren defender a los vulnerables por encima de su imagen, deberían comenzar dejándoles alimentar a sus familias con medidas sensatas y no tratando de aniquilar el virus a punta de escopetazos.