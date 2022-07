De vuelta a cama

Hoy me levanté optimista, con la intención de escribir. Reviso las noticias del día: la primera visita del canciller entrante a Venezuela, donde la presencia de las disidencias hace dudar sobre si su motivo es reanudar las relaciones con Venezuela o rememorar que el ilustre visitante colombiano era conocido como el canciller de las FARC.

De pasadita y a continuación, anuncia el santista y futuro ministro de educación que el informe de la Comisión de la Verdad (que declara con descaro en su propio nombre que es la dueña de la verdad) se dictará obligatoriamente en los salones de clase públicos y privados. Es decir, se pasa de imponer una versión partidista de la verdad a la fase de adoctrinamiento.

A medida que mi tranquilidad va disminuyendo decido pasarme a la sección de deportes donde, en Bucaramanga, sale el sol con la selección femenina a las siete de la noche. Una victoria, improbable ante la todopoderosa selección de Brasil, sería el mejor regalo.

De salida del portal de Vanguardia, me encuentro con las declaraciones de la honorable representante del partido de gobierno Catherine Juvinao, quién por años clamó públicamente “trabajen vagos”, exigiendo menos vacaciones y sueldo para los congresistas cuando hacía parte de la oposición. Ahora que es congresista, cambia su discurso: “no podemos bajarnos el sueldo, legislar sobre nosotros mismos implicaría un conflicto de interés”... como si bajarse el sueldo fuera del interés de los congresistas. Seguidamente, afirma que, por hacer un trabajo diferente, los colombianos merecen menos vacaciones que ella. La consistencia en pasta, apoyada por el senador Cepeda que se indigna porque la critican en redes.

Ya sin el optimismo inicial leo el tweet de Gustavo Bolívar que declara que a los congresistas no se les puede bajar el sueldo porque se endeudaron en su campaña y el salario de casi 40 millones mensuales ya se lo gastaron. No se han posesionado aún y me devuelvo a cama, a buscar la manera de reiniciar el día.