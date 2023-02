En la vida aparecen momentos en que los acontecimientos parecen contradictorios y no se avizora una lógica conducente a explicar el estado de las cosas. Este es uno de esos instantes, donde las acciones del gobierno colombiano parecen surgir sin hilo conductor.

Por un lado, la reforma a la salud, la tributaria, la de las pensiones y la laboral tienen un claro tufillo antisector privado. Están encaminadas a golpear a los particulares, modificando su entorno de negocios para hacerlos menos rentables y hasta inviables, para dar paso a un rol preponderante del Estado. Contradictoriamente y al mismo tiempo, Petro se encamina a firmar un acuerdo regional de libre comercio con Estados Unidos, beneficiando en particular a las multinacionales privadas (ver https://www.semana.com/opinion/articulo/resurreccion-del-alca-y-petro-ahi/202339/).

Petro también ha propulsado su acuerdo de paz total. Para que funcione, las causas de la guerra como el narcotráfico y la minería ilegal, en gran parte presentes en la Colombia rural, deben ser atacadas. Sin embargo, a pesar de la mano tendida del gobierno a paramilitares y narcotraficantes para lograr acuerdos de paz, el codo sigue borrando lo que hace la mano al no erradicar una sola hectárea de coca en el mes de enero: contradicción evidente en la intención de acabar con el conflicto.

Así mismo, Petro dice querer impulsar el empleo en los jóvenes por medio de educación. Sin embargo, el éxodo de jóvenes desde que subió al poder es masivo porque no ven un futuro promisorio en el país bajo su égida. Prefieren la apuesta por un destierro en tierra extraña (Paco Ibáñez, romance del desterrado https://www.youtube.com/watch?v=U0XNE3C9YS8) al futuro al que enfrentan en nuestra nación.

¿Cuál es, entonces, el gran ajá que permite explicar las acciones del gobierno? Respuesta: perpetuarse en el poder. Todas las posturas del gobierno van enfocadas a vencer los obstáculos que puedan comprometer su permanencia: golpear el sector privado para no tener que contar con su sensatez, neutralizar a los Estados Unidos con acuerdos comerciales, poner de su lado a los grupos armados ilegales y sobre todo, no crear inventivos para que los jóvenes que no creen en él salgan del país y hacer suyos los enormes presupuestos de la salud, las pensiones y Ecopetrol. Puede haber otra explicación, pero sinceramente no la veo.