La Contraloría General de la Nación (CGN) dictó auto de imputación por los sobrecostos de Hidroituango recientemente. En su imputación, la CGN nunca habla de dolo o enriquecimiento ilícito. Presume que los acusados dejaron de actuar de manera diligente, ocasionando daños multimillonarios a la Nación.

Vamos por pasos. Como es común en la justicia colombiana, la CGN imputa solo a algunos de una panoplia de posibles responsables. Acusa a Sergio Fajardo como Gobernador, por delegar su puesto en la junta de Hidroituango y no haber hecho seguimiento. ¿Desde cuándo un gobernador debe ser experto en el desarrollo de macroproyectos hidroeléctricos y es preferible su presencia en la junta a la de un delegado más experto? ¿Por qué, a pesar de que EPM se asesoró de expertos internacionales y contrató para el diseño y construcción a empresas de probada experiencia, la responsabilidad recae en él?

En 2015, a raíz del atraso en el cronograma de la represa, entre otras razones por la gestión de Hidroituango previo a la llegada del proyecto a EPM y por eventos geológicos y de orden público, los socios del proyecto con el aval de sus juntas y del comité asesor de expertos, decidieron implementar un plan de accion para recuperar el atraso y cumplirle al país con la entrada a tiempo de la central.

La CGN imputa ahora al gerente general de la época en que se tomó la decisión y al representante de los accionistas de EPM, el otrora alcalde Aníbal Gaviria, bajo el cargo de no supervisar al Gerente y no removerlo. ¿Cómo es posible, que siendo la Junta Directiva de EPM la responsable de evaluación del gerente y aprobar las decisiones, la CGN impute solo al alcalde Gaviria y no al resto de la Junta?

Por último, la ejecución del plan de aceleración se hizo entre 2016 y 2019 cuando se materializaron los siniestros. En este período se tomaron decisiones relevantes como el taponamiento con concreto de los túneles originales de desviacion sin estar operativo el vertedero. ¿Por qué la CGN dejó por fuera de la investigacion ese periodo tan relevante del proyecto?

¿Por qué si la CGN asigna responsabilidades a algunos antiguos miembros de la Junta de Hidroituango, no se investiga al Gobernador Luis Pérez ni a sus compañeros de junta? Si como dice la CGN, los errores eran tan evidentes y todo iba tan mal, ¿no tuvieron ellos 27 meses para corregir el rumbo del proyecto?

La explicación podría ser, con las elecciones presidenciales acercándose, que la venda que hace ciega la justicia se haya embolatado por ahí, con la finalidad de perjudicar a posibles candidatos presidenciales.