Increíble porque no se cree y no porque se disfruta. Algo increíble por lo general es algo sensacional, algo imprevisto que trae grandes alegrías. Sin embargo, en el contexto actual, lo increíble cae más en la definición de aquello que se cree imposible, eso que uno nunca pensaría que sucedería.

Increíble es la cantidad de noticias increíbles de los últimos quince días; el primer increíble se da de acuerdo con la primera definición y el segundo con la segunda.

Arranquemos por la reciente sentencia de la Corte Constitucional, que en su acostumbrado voto 5 a 4, con los mismos de siempre votando dentro de los 5 y los mismos 4 dentro de los 4, decretando el estado inconstitucional de las cosas, es decir, que en el país no se está cumpliendo con el Acuerdo de Paz que es de orden constitucional. Hasta ahí todo bien, pero lo que sigue, en que la corte da órdenes de cómo, cuándo y qué debe hacer el ejecutivo y hasta los organismos de control, claramente es increíble... ¿Son acaso los magistrados de la corte, seleccionados por un oscuro proceso político y que no responden por sus acciones ante ningún organismo serio ni ante el pueblo, ya que no son elegidos popularmente, quienes deben tomar las atribuciones del ejecutivo?

Segundo, es increíble más no increíble, que una exsenadora prófuga condenada a 11 años de prisión, hoy en día dependiente y cooptada al cien por el dictador Maduro, reciba la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia en una declaración que busca ensuciar a un candidato a la presidencia. Aquí no hay pruebas de bolsas con dinero, solo conjeturas de que un paquete lleva algo y la actitud no punible legalmente de un romance.

De nuevo, las altas cortes, que no responden ante nadie por su evidente intervención en política, tacan burro con acciones que claramente quieren influenciar el ambiente electoral.

Por último, es increíble, pero cierto, que Ingrid Betancourt haya podido destrozar la Coalición de la Esperanza, con argumentos tan sencillos.

Concluyo de estos hechos que es increíble creer que las dinámicas de este país se pueden entender.