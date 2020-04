El fútbol siempre ha sido una alegoría de la vida. En él los jugadores de los equipos tiene un rol predeterminado, una función que cumplir. El arquero debe atajar los intentos de gol y el delantero marcar los goles. Sin embargo, sucede a menudo que los jugadores le apuestan a salirse de sus roles y son recordados como héroes. René Higuita y sus 31 goles en el rentado colombiano, así como los jugadores de campo que han atajado un penal en el último minuto siempre serán recordados por los hinchas, sin que por esto la imagen de Roger Milla en Italia 90 sea imborrable.

Para llegar a ser héroes, estos jugadores de fútbol requirieron, antes de todo, ejercer su rol principal con excelencia, responder ante sus responsabilidades con el equipo. Un golero, antes de hacer goles debe atajarlos, porque si no lo hace el técnico no lo incluye en el once titular y termina en el olvido.

En la crisis actual del coronavirus aplica la misma lógica. Si bien las autoridades locales, gobernadores y alcaldes, pueden salirse de su rol y tratar de hacer gol opinando sobre la política para enfrentar la pandemia que le corresponde al gobierno central, deben, antes de todo, cumplir con sus obligaciones. Entre ellas, la más importante y difícil de implementar es garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento. Con el aval de las autoridades de policía sobre las cuales tienen mando, los funcionarios locales tienen la responsabilidad de que la estrategia del gobierno de aislamiento preventivo funcione.

La mayoría de los alcaldes y los gobernadores, como el de Bucaramanga, han acatado las medidas del gobierno central y han procurado que la cuarentena se cumpla. Otros, por andar tratando de figurar en pro de su futuro político, han sido incapaces de hacer cumplir las medidas de confinamiento, con graves consecuencias para el país. Vuelvan al fútbol y pregúntenle al hincha de verdad: siempre se ha visto mal que un defensa, para lucirse, se agregue al ataque y no baje a defender...