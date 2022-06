Al calor de los discursos electorales y con la inembargable necesidad de consecución de votos, las palabras fluyen y se expanden en búsqueda de la oreja más lejana. Se hacen promesas sensatas y promesas incumplibles, promesas todas que, como lo mencionó Clara López, quien con sus palabras ya se iguala a Pambelé con su “es mejor vivir con plata” y a Julio César Turbay con “la corrupción en sus justas proporciones”, no necesariamente se deben cumplir como mandatario electo.

Dentro de las obvias promesas que no se deben cumplir están el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, no solo por el daño ambiental sino porque no hay billete para ello. Tampoco tiene sentido comprarles el carbón a los mineros de Boyacá para volverlo a enterrar ni subir los impuestos a las importaciones de alimentos, confecciones, textiles y cueros. Todas estas propuestas se caerán de su propio peso por insensatas y porque no se alinean con el corazón del plan de gobierno.

Sin embargo, las promesas más peligrosas, además de insensatas, tienen que ver directamente con modificar el balance de poder entre la clase política y la gente del común. No se trata aquí de uribismo contra santismo ni de progresismo contra conservatismo o liberalismo. Se trata de que basado en un discurso populista se desequilibre la ecuación de poder en la sociedad a favor de aquellos que hacen política.

La propuesta de parar la exploración de petróleo en Colombia ya golpeó el valor en bolsa de Ecopetrol en COP 50 billones, un impacto de COP 4 millones por familia colombiana, suficiente para sacar de la pobreza a la mayoría y equivalente a los fondos que pretende recaudar de la reforma tributaria progresista. ¿De verdad la idea es poner a pasar hambre a los colombianos para beneficiar a la humanidad, siendo que Colombia produce menos del 0.5% de los gases invernadero del mundo y Alemania, por ejemplo, ya activó de nuevo la explotación de carbón?

Ojalá prime la sensatez y Clara López tenga razón con su “uno puede decir no y después cambiar de opinión”.