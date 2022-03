Llegó la hora de la verdad

Es hora de aclarar tres verdades a medias para que no se elija mal nuestro próximo presidente.

Hoy domingo es que empiezan las elecciones presidenciales en el país. Cuando se sepa quienes participarán en la primera y segunda vuelta, el juego cambiará. Ya no se hablará en las esquinas de candidatos sin nombre sino de hombres y mujeres de carne y hueso que se presentarán al cargo más importante del país.

Con respecto a esta nueva etapa electoral hay tres realidades importantes que resaltar. La primera es que Colombia no está mal y los gobiernos que hemos tenido, aunque no perfectos, no han hecho una mala labor. Peor labor ha hecho el Congreso y las altas cortes, que no dependen del presidente y nos dejan con una justicia que no funciona y un marco legal poco eficiente para permitir que el país progrese. Los indicadores de pobreza y violencia han caído a menos de la mitad en los últimos veinte años y tenemos un país libre donde todo el mundo puede ser presidente.

Segundo, la corrupción sigue rampante, en gran parte a pesar de los gobiernos, y sus protagonistas están presentes en todos los partidos. Roy Barreras y Armando Benedetti están con Gustavo Petro, así como los partidos menos progresistas aceptan barones electorales que han robado dineros públicos, pero los corruptos no son los candidatos. No es cuestión de honestidad, es cuestión de capacidad, no de denunciar torcidos sino de defender los recursos públicos.

Tercero, la práctica de asumir que los candidatos le pertenecen a aquellos que el pueblo colombiano considera anticristos, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y Cesar Gaviria es falsa de toda falsedad.

Ni Santos ni Duque siguieron las instrucciones de Uribe, y hoy estos personajes no tienen la capacidad de poner presidente ni dictarles cátedra a los candidatos.

Dirán que Federico Gutiérrez es de Uribe, que Fajardo es de Santos y que Petro es de Cesar Gaviria. Nada más falso. Cada uno es de cada uno, y punto.