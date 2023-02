Los inútiles columnistas

Las columnas de opinión, el buen periodismo investigativo y las observaciones de los académicos requieren de parte de sus lectores un nivel de entendimiento y una capacidad crítica para opinar sobre el meollo del asunto tratado. Desafortunadamente, el sistema educativo público colombiano, manejado a sus anchas por Fecode, no prepara al colombiano del común en ese aspecto. Una mirada a las redes sociales, y en particular a Twitter, hace evidente el nivel de entendimiento del colombiano promedio: hasta senadores de la república salen sin argumentación fáctica a opinar sobre los hechos del diario transcurrir.

El caso del metro de Bogotá es escalofriante. Las manifestaciones de muchos es que Bogotá se merece un metro subterráneo, sin tener en cuenta que este metro vale el doble del elevado y que por lo tanto la tarifa de este sería del doble, por ejemplo, en vez de 5.000 pesos, serían 10.000 pesos. Una variable de suprema importancia ignorada por muchos de los opinadores que, adicionalmente, excluyen de sus análisis los tiempos de construcción que también se duplican.

Estas reflexiones llevan a pensar que la labor de la prensa, sus analistas y columnistas es cada vez más irrelevante para influenciar el acontecer nacional.

Sus escritos, reportajes y artículos siguen formando opinión en las élites, pero no llegan al pueblo.

Con razón el presidente Petro con sus reformas prefiere llevarlas a las calles, donde la percepción triunfa sobre la realidad, donde la argumentación se limita a arengas de “abajo Uribe”, “el metro es subterráneo” y “el pueblo unido jamás será vencido”.

Las discusiones que está emprendiendo el país, que son bienvenidas, deben darse con quienes tienen la capacidad de entender la profundidad de los cambios y sus consecuencias, no para beneficiarse con votos. Contradictoriamente, nuestro problema como columnistas es ser educadores, no de los eruditos, sino de aquellos que no entienden en detalle cuáles son las buenas y las malas decisiones, independientemente de su ideología.

No se sabe si tendremos que volvernos youtubers o trinadores, lo que se sabe es que en la mayoría de los casos le llegamos a quienes no tienen necesidad de mayor ilustración.