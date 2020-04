Los malos de la banca

A raíz de la crisis del coronavirus han vuelto a surgir duros cuestionamientos en redes sociales sobre el rol de la banca colombiana. Se le atribuye, entre otros, cobrar intereses demasiado altos y ganar demasiada plata.

Estas acusaciones no dejan de ser populares. Encontrar un culpable a la difícil situación económica es ponerle una cara a la tragedia.

Por ejemplo, el miércoles pasado, en la presentación trimestral del Banco de la República al Senado, las felicitaciones a sus medidas monetarias fueron norma entre los senadores, así como las críticas a la gestión de la banca privada.

Desmenucemos las acusaciones. Primero, a la banca se le imputa cobrar intereses demasiado altos. La banca como sector recibió, en 2019, 43.5 billones en intereses, lo cual corresponde a una tasa anual de 10,3% sobre sus 450 billones de cartera. Las utilidades antes de impuestos de la banca de 13.25 billones divididas por la cartera de crédito resultan en un premium, que cobra la banca por su gestión, del 2,9% sobre su portafolio de créditos.

Los cálculos anteriores demuestran que la banca no tiene, en promedio, un margen de intermediación alto. Esto no quiere decir que no existan portafolios, como los de tarjetas de crédito, que cobren tasa de interés altas. Sin embargo, los altos costos de operar este negocio justifican sus tasas, dado los bajos saldos de las obligaciones.

Seguidamente, se acusa a la banca de ganar demasiado dinero. El retorno sobre el patrimonio de la banca en el 2019 fue en promedio del 12,18%, una tasa apropiada para el riesgo de su actividad.

En dólares, dada la devaluación del peso a hoy desde el inicio de 2019, el patrimonio de la banca ha caído alrededor de 10%, a pesar de sus utilidades.

Las acusaciones a la banca, muchas veces infundadas y malintencionadas, no dejan de ser peligrosas para la economía.

No es conveniente para el país permitir que se instale la visión de que los empresarios explotan al resto de la población, cuando en realidad generan empleo para ella.