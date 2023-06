Mercaderes del fracaso

El auge del Pacto Histórico tiene mucho que ver con la insatisfacción de la población con los gobiernos anteriores a quienes, Gustavo Petro, entre muchos otros, ha acusado de políticos corruptos. La sensación entre la población era, antes de las elecciones que eligieron a Petro, que la clase dirigente se aprovechaba de sus cargos en el Gobierno para robar dinero en grandes proporciones mientras los que hoy están en el ejecutivo eran los héroes que los descubrían y delataban.

Con el tiempo gran parte de las acusaciones de los exponentes de izquierda ha terminado no siendo actos de corrupción, sino errores en los que los decisores no fueron capaces de predecir el futuro, tarea que, si no es imposible, al menos sí es bastante complicada.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de Sergio Fajardo, que al tomar un empréstito en dólares no predijo el rumbo que tomaría la divisa, lo que demuestra hasta qué punto se distorsionó la gestión de los funcionarios públicos con el fin de crear una sensación de malestar en la población y forzar un supuesto cambio que les sirva electoralmente.

Ahora, no por eso se puede negar que la corrupción está presente en el país. Lo que pasa es que los corruptos en la mayoría de los casos no son los dirigentes en sí, sino criminales que operan en contra de los intereses de los colombianos, a pesar de los esfuerzos de los dirigentes de pararlos.

Un nuevo ejemplo de esta triste tendencia acaba de emerger de un tribunal de arbitramento internacional que le dio la razón a Ecopetrol en un pleito con Chicago Bridge and Iron, el contratista de construcción de Reficar (la Refinería de Cartagena). Esta firma tendrá que reconocerle al país mil millones de dólares más intereses, equivalentes hoy a más de 5 billones de pesos.

No sobra mencionar que el proceso de modernización de la Refinería de Cartagena, según los hallazgos de la Contraloría General de la República, tuvo un detrimento de alrededor de 2,9 billones de pesos, inferior en 40% al dinero que recuperará Ecopetrol.

Propongo que en adelante dejemos la idea que los mandatarios y empresarios son corruptos de por sí, sobre todo cuando esta visión es impulsada por políticos de los partidos de oposición al gobierno de turno.

No se trata de desconocer los hechos, se trata de darle sensatez al juicio de la sociedad y no hacerle el juego a los mercaderes del fracaso que tienen intereses electorales.