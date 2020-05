Negocios en pandemia

Decía Honoré de Balzac que “en las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte”. En el contexto de la pandemia del coronavirus, esta cita no es solo cierta en lo que se atiene a la experiencia que vive el ser humano, sino también su condición económica.

Con los cambios en el estilo de vida a los cuales nos han forzado la pandemia y las medidas de confinamiento, mientras para la mayoría, personas, familias y empresas, han visto sus finanzas afectadas, algunos buscan oportunidades para colmar las nuevas necesidades de la gente. Múltiples empresarios consolidados, y otros novatos, se han lanzado en la búsqueda de oportunidades en mercados emergentes como el de la fabricación y comercialización de respiradores, tapabocas, desinfectantes, caretas y alcoholes, con la esperanza de encontrar un filón para mantener sus ingresos.

Por ejemplo, con una flexibilidad impresionante, algunos fabricantes de telas para prendas han adaptado sus fábricas para producir tela para tapabocas, fabricantes de bluyines se han volcado hacia la fabricación de estos e importadores han revuelto contactos en todo el mundo con el fin de conseguirlos para importación.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. En mercados como el actual todos los principios de negocios que han regido históricamente han sido reevaluados. Así como hay empresarios serios que han procurado proveer al mercado con elementos necesarios, por cada uno de ellos hay diez timadores que hacen falsas promesas con la esperanza de recibir un pedido acompañado de un giro adelantado, un pedido que nunca van a cumplir.

Como recomendación para no caer en manos de timadores es necesario mantener los principios de prudencia en los negocios. Primero, si no hay una confianza profunda en un proveedor, no adelantarle dineros sin respaldo. Segundo, asegurarse de que en la medida en que se contrata con alguien, se creen los incentivos para que ese alguien no incumpla. Ante la volatilidad de precios de estos insumos es muy probable que, ante un mejor precio, el proveedor decida vender la producción a un cliente que paga más.