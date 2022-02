No es resistente al agua

Algunas multinacionales en Colombia son omnipotentes en su relación con los consumidores. Anuncian características de los productos que comercializan, y cuando sus equipos fallan porque no las cumplen, contratan abogados de firmas reconocidas para que, dada la capacidad limitada que tiene el comprador de defenderse por la disparidad en poder económico, les permitan continuar con su lucrativo negocio.

El caso específico al que me refiero en esta columna es la compra de un teléfono IPhone 11 que mi hija seleccionó con base en la publicidad de Mac Center, su distribuidor en Colombia. Esta compañía anuncia, en grande, que el teléfono es resistente al agua, lo cual seguramente ha desembocado en compras de miles de teléfonos.

El caso que se repite semana tras semana es que el distribuidor de Apple, al recibir una reclamación por el fallo del teléfono por exposición al agua, niega la garantía del equipo, argumentando mal uso por parte del cliente, sin ningún elemento probatorio. Según versiones recibidas de los abogados que rondan la Superintendencia de Industria y Comercio, Apple pierde alrededor de tres casos semanales en los que se les obliga a responder por la reparación de los equipos.

Si el distribuidor de Apple respondiera por las garantías aceptaría tácitamente que el producto no cumple con la norma que publican, y menos gente compraría sus equipos. Prefiere entonces enfrentar al cliente a un tortuoso proceso para reclamar una garantía en un pleito que no le es rentable, ya que tiene que pagar alrededor de 600 mil pesos en gastos de la demanda, que no recupera. Además, si el cliente gana, recibe a cambio un equipo similar al que compró originalmente, que años después ya está desactualizado: un mal negocio diseñado así desde lo financiero.

Cientos de clientes insatisfechos pasan anualmente por el molinete legal de los distribuidores de Apple, teniendo que hacer reclamaciones por garantía y perdiendo plata en el proceso. Es hora de que la multinacional, o deje de anunciar sus productos como impermeables al agua, como le tocó hacer en Italia por orden de un juez, o responda sin triquiñuelas por las garantías.