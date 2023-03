No solo es el programa de gobierno

Por ese programa votamos, repiten en las redes sociales de manera repetitiva los exponentes del Pacto Histórico. Justifican así el contenido de las reformas, la política de paz total, la política de relaciones exteriores y las actuaciones del Presidente.

Sin embargo, en el sentir colectivo queda una sensación diferente. ¿Serán estas las reformas que buscaba su electorado? ¿Los votantes que se decidieron por Petro realmente sabían que el Presidente enviaría policías desarmados a defenderse de turbas en relaciones de un agente por 100 manifestantes, muchos armados, para después negar los refuerzos?

Soy de los que piensan que el programa de gobierno de un candidato no es tan relevante en una elección, que a los colombianos les da pereza enterarse de él, y que muchos prefieren tomar el camino fácil para elegir por quién votar: la idea preconcebida del candidato, fabricada por expertos en mercadeo que identifican lo que pega y lo construyen a punta de golpes de opinión.

La realidad es que, como decía Clara López en campaña, el candidato puede decir una cosa y el Presidente puede hacer otra. Para los electores es prácticamente imposible prever como actuará el Presidente. En otras palabras, cómo está gobernando Gustavo Petro es en muy poca proporción resultado de su programa y más del talante que como candidato no se podía vislumbrar.

Hoy, de acuerdo con las encuestas, el pueblo colombiano no está conforme con la destrucción del sistema de salud actual, no aprueba el trato presidencial a las fuerzas policiales, no le gusta la cercanía de sus familiares con exponentes del narcotráfico. Tampoco gusta que deje metidas a los funcionarios locales y extranjeros ni que tenga, como lo mencionó el ministro saliente de educación, un gabinete desorganizado que se contradice constantemente.

Inquieta que ande repartiendo la nacionalidad colombiana a extranjeros con un pasado cuestionable como el catalán Manuel Grau, quien sin serlo se ha presentado como funcionario público colombiano, y mucho más, que los nombre en la junta directiva de entidades como CISA.

No se trata entonces solamente de cuál fue el programa de gobierno del Presidente, sino del talante con que lo aplique. Los colombianos están en su derecho de replantearse su voto en cualquier momento de acuerdo con el desempeño del gobierno porque el votante no firma un cheque en blanco.