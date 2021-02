Por Vanguardia

La estrategia de los periódicos está cambiando a medida que las noticias migran del papel al internet. La primera diferencia es que en el periódico en papel el lector compra un paquete completo de noticias: los deportes, la política, el entretenimiento, el sudoku y hasta los clasificados. Lee la sección que le gusta, pero termina echándole una ojeada a todo el impreso.

En internet, los diarios no venden un conjunto de noticias sino noticias individuales. Quien entra a la página web de un diario revisa solo las noticias en que está interesado y, según lo que se puede ver en las secciones más vistas, unas más que otras generan registros de usuarios que posteriormente pasan a ser suscripciones digitales.

En las noticias más leídas de Vanguardia, además de unas cuantas relevantes a nivel nacional, priman aquellas noticias locales que se relacionan con hechos sensacionalistas, lo cual ocurre también en El Tiempo de Bogotá. Recientemente en Vanguardia, el asesinato de una universitaria y un evento de sicariato en Bucaramanga lideran las noticias, mientras en El Tiempo tres casos de muerte aparecen en el top 5 de la semana.

Muchos ven en esta tendencia la vuelta al ruedo del sensacionalismo, ejemplificada hace unos años por el Espacio y el Bogotano, donde el titular de primera página solía ser algo así como -asesinada copera de un botellazo en el seno derecho -. Sin embargo, lo que realmente refleja esa tendencia es la necesidad de la gente de saber lo que pasa en su entorno cercano, que es a ñla larga lo que influencia sus vidas.

Como santandereanos, la mejor manera de tener una ventana abierta sobre esta realidad cercana es Vanguardia. Todos los diarios, a nivel nacional e internacional han venido cerrando sus portales para poder seguir prestando su servicio y, seguramente, Vanguardia no será la excepción. Teniendo en cuenta el rol de vigilante social del diario sobre las actuaciones de los funcionarios de la región, y los ataques viles e infundados de ex alcaldes y demás a sus periodistas, no hay mejor inversión que suscribirse al periódico.

Aclaración: Marc Eichmann es miembro de la junta de Vanguardia