Los profetas de la desilusión andan sueltos hace años, y no son inocentes palomas con una visión alterna del mundo. Saben muy bien lo que buscan, de manera precisa y tangible.

Las redes sociales han cambiado la manera de comunicarse en que cualquiera que manifieste su opinión puede influenciar la de los demás, ateniéndose la realidad que cada uno de nosotros crea, lo cual ha democratizado el acceso a la información. Anteriormente, cuando las opiniones pertenecían a los medios convencionales de noticias, el periodista y el medio eran responsables de lo que comunicaban, y sobre todo, pagaban con creces las equivocaciones que cometían, ya sea con su futura carrera o con sus ingresos por venta del medio, respectivamente.

Hoy, aprovechando que en las redes sociales se permiten abiertamente las manipulaciones de la realidad, los profetas de la desilusión le han afilado a crear la sensación entre la gente de que todo en el país anda mal. Se concentran en los aspectos negativos como la corrupción, pero no mencionan que a pesar de esta en los últimos veinte años la pobreza cayó a la mitad, resaltan cualquier muerte de líder social, pero no mencionan la tasa de homicidios en el país ha caído a menos de la tercera parte de lo que eran en 1990, castigan el sistema de salud, pero no mencionan el inmenso aumento de cobertura que nos dio la ley 100.

Estos profetas de la desilusión gritan a los cuatro vientos que el Estado debe proveer todo el bienestar a la población y que nadie es responsable de su propio bienestar. Su intención al resaltar los aspectos negativos y hacer al Estado responsable es puramente política: promover nuevos liderazgos alternativos, menos rigurosos y más mediáticos y, como su método lo indica, basados en realidades sicodélicas que poco confluyen con la toma de decisiones sensatas y apegadas al rigor que corresponde a los gobernantes.

Basta de noticias negativas que generan el bienestar mentiroso de que nuestra situación individual es responsabilidad del Estado y no de nosotros mismos. No caigamos en la manipulación de aquellos que solo buscan el poder y poco están preparados para ejercerlo.