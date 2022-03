Rusia, condenada

Es asombroso pensar que hoy Colombia esté en el dilema de pertenecer a los países de dictadores parias.

Interrumpo las columnas relacionadas con la necesidad de escoger un buen Congreso, con candidatos comprometidos, pero sobre todo, con la capacidad de estructurar reformas que le ayuden a los colombianos a dar el salto social y de eficiencia, para comentar sobre las decisiones que los países del mundo han tomado sobre la situación bélica en Ucrania.

El tema abordado en las columnas previas fue la importancia de elegir congresistas capaces y comprometidos con sacar adelante las reformas que necesita el país, independientemente de la sonrisa Pepsodent de sus afiches y de las declaraciones ideológicas populistas. Mientras que el país se debate en sus elecciones, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas los países votaron la condena a Rusia por su agresión a Ucrania. Los países de América Latina que se abstuvieron de votar o no aprobaron la sanción fueron Cuba, El Salvador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. No nos dejemos engañar al respecto, no son estos países que se caracterizan por tener gobiernos de izquierda, sino por lo contrario, por tener regímenes dictatoriales similares al de Vladimir Putin en Rusia.

Los gobiernos de los países mencionados traicionan los ideales de la izquierda. Sus élites viven acomodadas, manipulan las elecciones para mantenerse en el poder y tienen a su pueblo emigrando o añorando la peor combinación posible: libertad y comida. Muchos venezolanos, por ejemplo, abandonan todo por venir a Colombia a pie, a pesar de que algunos políticos tienen el descaro de hablar de hambruna y falta de garantías democráticas en nuestro país.

Es asombroso pensar que hoy Colombia esté en el dilema de pertenecer a los países de dictadores parias, con preferencias electorales por el único candidato presidencial que no ha condenado la invasión rusa. Este candidato no pretende implementar ideales de izquierda para cambiar la realidad de los menos privilegiados (sus alianzas así lo demuestran), sino perpetuarse en el poder como lo hicieron Putin por más de veinte años, Castro por más de cincuenta, Ortega y el chavismo por más de veinte y el violador de niños nicaragüense por más de quince. Por favor, decidamos bien.