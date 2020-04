Esta crisis del coronavirus no es sencilla. La alta tasa de contagio y su letalidad en ciertos grupos de la población, conjugados con la insuficiente capacidad de atención del sistema de salud hacen que no hay solución fácil. En el mejor de los casos, si no se logra una vacuna pronto, podremos aplazar la enfermedad de las personas para poder atenderlos. El virus no desaparecerá por arte de magia, como lo declaró hace unas semanas Donald Trump, se irá y volverá, ya sea desde el exterior (por ejemplo, Venezuela y Ecuador) o por medio de enfermos asintomáticos.

Sin embargo, el problema de salud no es el único que estamos enfrentando. Las finanzas del Estado no están boyantes, por la caída de los precios del petróleo y la amplitud de las medidas que se tomarán para evitar una crisis humanitaria. No se puede ser tímido con el gasto público, como hizo Inglaterra después de la segunda guerra mundial, duplicando su endeudamiento como porcentaje del PIB para volver a disparar la economía.

El dilema, ante la expectativa de una crisis prolongada, es si con nuestra forma de vivir podemos enfrentar este nuevo entorno. A la velocidad a la que íbamos, como un Ferrari a 300 kilómetros por hora, cualquier piedra en el camino nos podía sacar del camino, y esta crisis lo demostró. Lejos de las medidas como el aislamiento, que es un paliativo temporal, en algún momento habrá que repensar la manera como funcionamos.

Asumiendo que las leyes modelarán nuestro comportamiento a futuro, se hace urgente que el Congreso adapte, sin politiquería, reformas de fondo que equilibren nuestra sociedad. Primero, es inaplazable una reforma pensional que deje de regalarle recursos públicos a los más pudientes. Segundo, es necesaria una reforma laboral que por una vez apoye a los trabajadores informales, que representan a más del 50% de nuestra población. Por último, es necesaria una reforma tributaria que tenga como finalidad distribuir mejor el ingreso y bajar el índice GINI. ¿Será demasiado pedir de los padres de la patria?