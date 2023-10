En 2026 muchos dilemas que indignan quedarán en el olvido menos el desempeño económico del país.

En nuestra polarizada Colombia el acontecer diario genera noticias en múltiples frentes. Muchos de ellos indignan, como la afrenta del gobierno contra su propia institucionalidad, que busca reemplazar el Estado actual por uno que convenga más y con menos trabas para su propio ejercicio, como se observa con la destitución masiva de altos mandos del ejército y la politización rampante de entidades como la Superintendencia Financiera.

Sin embargo, pensando en futuros escenarios en que la actitud destructora amaine y vuelva una Colombia que jale mayoritariamente para construir hacia el mismo lado, quedará, tras de todo, un enorme lunar que arrastraremos por largo tiempo: la destrucción de las bases de la economía.

El sector privado colombiano, principal impulsor de la economía, no se desempeña, a diferencia de lo que se conceptualiza desde instancias oficiales, en un juego individual y contra sí mismo: en una economía globalizada compite con los sectores privados de otros países. Una empresa para ser competitiva en Colombia o el extranjero requiere de un Estado que no le ponga trabas, que de las condiciones para que florezca un ecosistema competitivo con mano de obra calificada, infraestructura, seguridad jurídica, financiación a bajo costo y seguridad para sus operaciones, y eso no lo está proveyendo el actual gobierno.

En Colombia, se ha vuelto una costumbre quejarse de las empresas multinacionales que generan utilidades en el país como si fueran unos Frankenstein. En realidad, la de ellas contra las compañías colombianas es una pelea de toche con guayaba madura, dado que las nuestras no cuentan con un Estado que facilite su labor, mientras las multinacionales reciben al apoyo decidido de sus gobiernos.

Esa falta de apoyo del gobierno al sector privado ya se está sintiendo. La producción industrial en el país cayó el 8.6 % desde que se posesionó este gobierno; la producción de alimentos cayó más de 8%, las prendas de vestir 22 %, la fabricación de productos de madera, químicos y de caucho y plástico 12% y la fabricación de vehículos automotores 44 %.

Este desastre, que parece destinado a prolongarse y profundizarse, emulará, en el 2026, la razón por la que candidatos como Milei están ganando las elecciones en Argentina. Cuando se impulsa un modelo económico que falla rotundamente en brindar bienestar a la población, no hay discurso sobre el cambio climático, estrategia Guanumen ni paz total que blinde al partido de gobierno del descalabro electoral.