Es ya seguro que la economía colombiana tendrá momentos difíciles después de la crisis creada por el coronavirus, la respuesta al virus y, la caída de los precios del petróleo. El desempleo, que ronda 3 millones de personas se disparará y con él la falta de confianza y el consumo, sobre todo de bienes de capital.

Para contrarrestar este efecto el gobierno y el Banco de la República reaccionarán de manera rotunda, con las recetas de política monetaria disponibles para impulsar el consumo de los hogares. Lo más importante, para no profundizar la crisis, será preservar el empleo salvando las empresas, lo cual no significa regalar dinero o rescatar a sus dueños.

Si una empresa no es viable o no crea valor a la sociedad no debe subsistir. Si es útil a la sociedad y que entender bien la causa de las dificultades. De provenir de una falta de liquidez provisional, el Estado puede proveer fondos para que se canalicen por medio de los bancos para solventarla. En este caso, el rol del banco es importante para garantizar que los fondos serán repagados, es decir que la ayuda de liquidez vaya a una empresa que tiene probabilidades de subsistir y no se vuelva un regalo para los socios.

La otra receta, utilizada por el gobierno, para mantener el consumo, la de subsidiar a los más necesitados, tiene dos intenciones. Primero, soluciona una necesidad básica humanitaria. Segundo, también ayuda a incrementar el consumo.

El esfuerzo monetario del gobierno no es gratis. El déficit se incrementará sustancialmente en un entorno en el cual es irreal hacer una reforma tributaria. Queda entonces como solución que el Estado se endeude, a riesgo de que, por aumentar su endeudamiento, Colombia pierda su grado de inversión y le toque pagar una tasa de interés sustancialmente más alta a la que paga hoy.

La situación será dura, pero mal de muchos consuelo de tontos, mejor que la de nuestros vecinos Argentina, Ecuador y Venezuela que están menos preparados para la crisis. Habrá que alistarse entonces para otra ola migratoria.