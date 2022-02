¿Cómo van los reportes financieros de las campañas?

En el ejercicio de seguimiento y el control social al financiamiento de las campañas de los aspirantes a la Cámara de Representantes por Santander, la Red Santandereana por la Transparencia ha indicado que hasta el 18 de febrero, solo el 22% de los candidatos han reportado de manera completa sus ingresos y gastos, en el aplicativo “Cuentas Claras” del Consejo Nacional Electoral, mientras que un 15% ha realizado un reporte incompleto y un 63% de los candidatos no han realizado ningún tipo de registro de sus movimientos contables.

Hasta el 18 de febrero, los ingresos totales reportados en las campañas a la Cámara de Representantes por Santander han sido de $1.872 millones y los gastos totales, por 797 millones de pesos.

El partido o movimiento político que más ha reportado mayor valor en sus campañas a la Cámara de Representantes por Santander es el Partido Liberal, con $794 millones de ingresos y $495 millones en gastos; mientras el movimiento Salvación Nacional, Partido Comunes y la Coalición Pacto Histórico no han generado ningún registro.

No obstante, este lamentable panorama para el control social en tiempo real, no es exclusivo del departamento de Santander. A nivel nacional, de los 2.832 candidatos al Congreso de la República (Cámara de Representantes y Senado), el 76,6% no han reportado sus ingresos y gastos, lo cual, no solo es un incumplimiento palmario de la normatividad, sino que es un mal augurio sobre lo que será el ejercicio de las funciones públicas, de quienes ni siquiera siendo candidatos actúan en concordancia con los principios de publicidad y transparencia.

En el caso de la Cámara de Representantes, solo el 19,8% de los candidatos en todo el país, han efectuado el reporte respectivo, y en el caso del Senado, esa cifra alcanza el 30,9%.

Debe recordarse que las elecciones legislativas son de vital importancia, por cuanto designan a quienes se encargarán de establecer controles políticos a los gobernantes y crear las leyes que regirán en el país. Así las cosas, se debe continuar llamando la atención a los aspirantes al Congreso de la República y en especial a quienes representarán a Santander, para que efectúen un registro oportuno, claro, completo y ajustado a la realidad financiera de las campañas, como manifestación del compromiso que asumen con su electorado de respetar y permitir el control social como elemento fundamental en una democracia participativa.