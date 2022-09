Vigilancia a las Vías de La Cigarra

A un año de haberse cancelado la licitación de la doble calzada “la virgen-La Cemento” que se encontraba a cargo del IDESAN, luego de graves denuncias sobre irregularidades en el proceso de contratación, aún no hay perspectivas cercanas de poder avanzar en esta importante obra de infraestructura vial.

La ejecución de ésta y otras obras a cargo de la antigua concesión ZMB, fueron asumidas por el FINDETER, quien le corresponderá realizar todos los trámites de contratación del nuevo proyecto denominado “Vías de La Cigarra” por más de 1.5 billones de pesos, en el cual se incluye la vía La virgen- La cemento, por mas de 104 mil millones de pesos.

Ahora bien, Findeter goza de un régimen especial de contratación, en virtud del cual no tiene la obligación legal de acoger los procedimientos contenidos en el Estatuto General de Contratación Pública, por lo cual su gestión contractual se rige a través de lo establecido en sus manuales internos. No obstante, a pesar de tal régimen especial, no hay que perder de vista que, por ley, le es de obligatorio cumplimiento la adopción de los principios de transparencia, economía, selección objetiva, entre otros.

En este sentido, es importante entonces, hacer un férreo llamado a esta entidad, para que, al momento de iniciar los procesos contractuales respectivos, éstos respondan a la necesidad sentida de plasmar en la licitación respectiva, unas condiciones de participación y evaluación objetivas y transparentes que garanticen la selección de la mejor oferta en términos de calidad y eficiencia.

Por eso, es importante que el Findeter blinde sus procesos contractuales de todas las herramientas posibles para reducir los riesgos que puedan afectar la transparencia de los mismos. De tal manera, es necesario que la contratación de estas obras se realice a través de la implementación integral de los Pliegos Tipo para infraestructura vial, expedidos por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra eficiente, los cuales estandarizan las condiciones de participación y disminuyen los riesgos de corrupción.

Esta solicitud, se eleva, teniendo en cuenta que hasta el momento, la entidad solo se han comprometido oficialmente con la aplicación de las condiciones de experiencia del pliego tipo, según lo sugerido en el comunicado expedido por Findeter el 18 de agosto de 2022.

Así las cosas, desde las veedurías y la sociedad civil organizada, estaremos muy vigilantes al cumplimiento de las condiciones mínimas para la participación plural de ofertas y de evaluación objetiva de las propuestas, en procura de una sana competencia y de la correcta inversión del dinero público.