El Salario Mínimo (SMLV) para el año entrante debe ser de un millón de pesos, lo cual implica un aumento del 10%. La propuesta no es mía; la hizo la semana pasada el ex ministro y precandidato de la Coalición de la Esperanza Juan Fernando Cristo, y luego el también ex ministro Juan Carlos Echeverry, precandidato de la otra Coalición. Otras voces se han sumado a proponer un aumento de similar magnitud.

Por supuesto los economistas ortodoxos, como ANIF, se han rasgado las vestiduras y plantean que con una inflación del 5% el SMLV no debe subir más de 7% con los argumentos de siempre: que es un costo muy grande para las empresas y el sector público y que un incremento superior aumentaría el desempleo y la inflación, lo que conlleva un freno al crecimiento económico.

Lo primero que se debe aclarar es de cuál inflación estamos hablando. Es cierto que el aumento promedio del IPC este año va a estar alrededor del 5%, pero como siempre los promedios no reflejan la realidad. Para los pobres y vulnerables (que son quienes viven con el SMLV) el aumento de precios ha sido más alto, cerca del 7%, porque dedican una mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos, cuyos precios han subido 15%. Este solo hecho ya amerita un incremento superior.

El argumento de que al aumentar el salario se reduce el empleo ya ha sido refutado por el último premio Nobel de economía (David Card), porque responde a una visión micro de una empresa individual, según la cual el salario es el precio de la mercancía trabajo que cuando sube disminuye la demanda de esa mercancía.

Pero olvida que para la economía en su conjunto, el salario es el determinante de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de los consumidores nacionales y, por lo tanto, de la cantidad de productos que puedan vender las empresas en el mercado interno.

En las circunstancia actual, aumentar el SMLV es la mejor forma de mantener la reactivación la economía, que hasta ahora ha sido impulsada por un consumo de los hogares financiado con deuda y desahorro. Con un mayor SMLV aumentan los ingresos de los hogares y les da más capacidad de comprar.

Tampoco es cierto que el aumento del SMLV quite competitividad a las empresas. En el mercado interno, si todas las empresas aumentan el salario, no se cambian las condiciones de competencia. En el mercado externo, tampoco se pierde competitividad por la devaluación del peso; con el aumento a $1 millón, el SMLV quedaría en uno USD 250 que es un 20% más bajo que hace una década.

Lo que si es cierto es que en Colombia hay muchos precios que sin ninguna justificación se incrementan lo mismo que el SMLV: multas y seguros de tránsito, pensiones superiores a 4 salarios, precios de la vivienda popular, etc. Si se termina esa innecesaria indexación habrá más flexibilidad para la negociación salarial.