¡Ayúdese Edwin, ayúdese mano!

Hace algunos días en la W radio fue entrevistado el doctor Edwin Ballesteros, representante a la cámara del Centro Democrático por Santander, a propósito de su propuesta de implementar la cadena perpetua para narcotraficantes. En medio de sus vacilantes respuestas a las inquietudes de los periodistas, el ridículo que hizo el hombre fue descomunal.

(Escuchar entrevista en este enlace)

No le pegó a una, como dicen por ahí, advirtiendo los oyentes claramente que su propuesta es de una improvisación enorme, no sustentada, carente de estudio y preparación. Creyó el representante, seguramente, que como la cadena perpetua para violadores de niños pasó finalmente en el Congreso, era facilito proponer la misma sanción para los narcotraficantes y ya, asegurándose un cupo en la historia legislativa del país.

No sustentó con un estudio técnico su iniciativa, no presentó datos verificables, no supo explicar la conveniencia de la propuesta y, como era de esperarse, se dejó confundir con la réplica de uno de los entrevistadores al mencionarle la cadena perpetua pero para los corruptos. Y después incluso llegó al despropósito de confundir cifras en dólares con cifras en pesos colombianos, demostrando su absoluta impreparación en el tema. ¡Patético!

Por allá terminando la entrevista lo salvó a medias la bonhomía del doctor Alberto Casas, quien le botó un salvavidas diciendo que su propuesta era bien intencionada y que merecía ser revisada, pero ya los micrófonos estaban cerrados ante el pésimo sustento esgrimido por el parlamentario. No valía la pena gastar más tiempo en sandeces.

Dicen que Edwin Ballesteros es una buena persona, y seguro que sí, que es caballeroso y saluda amablemente, me consta. Y que defiende a ultranza a su partido el Centro Democrático, obviamente. Pero esta clase de propuestas y, peor aún, esta clase de entrevistas, le hacen un daño enorme a él y a su partido, porque demuestran falta de investigación y convencimiento sobre lo que se propone, tratándose además de un tema tan delicado y trascendente como el de la cadena perpetua.

Si de verdad el joven congresista quiere dejar bien representado a Santander en el parlamento, le toca que ponga de su parte y que se ayude un poquito más, con estudio, rigor académico y asesoría, para que no vuelva a convertirse en el personaje pintoresco de una audiencia estupefacta. ¡Vergonzoso!