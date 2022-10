Cárdenas va bien; la ciudad, no

Los anuncios del alcalde Juan Carlos Cárdenas en redes sociales y ante los medios de comunicación sobre ejecutorias y obras de su administración, inspiran una ciudad que progresa, en donde sus indicadores la ubican como una de las mejores del país. La ciudadanía, por el contrario, observa otra ciudad.

Para nadie es un secreto la crisis en materia de movilidad por el fracaso de “Metrolínea” y las ciclorrutas. Y tampoco es un secreto que la informalidad se volvió un problema crítico y que las autoridades no han sido capaces con la piratería, el mototaxismo y los “terminalitos” de carros y motos. Puede que ese problema venga desde la administración anterior, pero en la actual se recrudeció.

También es evidente que la inseguridad se desbordó en la ciudad y que por momentos quedamos a merced del hampa, pero el alcalde sigue jugándosela con su secretaria del interior a pesar de los resultados precarios. El miedo y la sensación de peligro son evidentes, aunque desde la administración indiquen que se desarticulan bandas criminales a toda hora.

Lo cierto es que el alcalde Cárdenas va bien, pero la ciudad va mal. Y Cárdenas va bien porque se está luciendo en la presidencia de “Asocapitales”, ese es su mejor escenario, su plaza es Bogotá, no Bucaramanga, por allá interactúa con el alto gobierno, se relaciona bien y hace lobby, que es su especialidad. “Asocapitales” funciona como un comité de aplausos entre mandatarios citadinos y Cárdenas como su presidente recibe los mejores aplausos.

Eso no está mal, claro que no. Lo malo es que mientras el alcalde preside esa asociación, su ciudad capital se hunde, no mejora, o por lo menos no en materia de movilidad y seguridad. Y si a eso le sumamos la invasión del espacio público y el mal estado de las vías, la ciudad se vuelve caótica, muy diferente a la ciudad de las redes sociales del mandatario y sus áulicos.

La protesta en el barrio “Girardot” esta semana por la cantidad de huecos en sus calles no es de poca monta, cansados los ciudadanos por la falta de atención. Y en el plano institucional, las denuncias del concejal Carlos Parra sobre un carrusel de contratos en el Acueducto son muy graves, como para andar creyendo que por acá todo anda de maravilla. ¡Mucho cuidado!