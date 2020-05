El “maniqueísmo” de Sotomonte

Después de su frustrado nombramiento como “Alto Comisionado para la defensa del Páramo de Santurbán”, de la suspensión de su contrato y del show para convertirlo en asesor, y después de querer quitarle el protagonismo al Alcalde iniciando el confinamiento, el joven Carlos Sotomonte no deja de sorprender con sus salidas en falso.

La última corrió por cuenta de sus impertinencias en la red social Twitter, en donde con actitud maniquea decidió emprenderla contra la que él denomina “política tradicional”, señalándola que “se robaban miles de millones, asesinaban, amenazaban, y entregaron la ciudad a contratistas mafiosos”. También se refirió a relaciones entre grupos ilegales y políticos, y clanes de compra de votos, en fin, toda una insultada incriminatoria en contra de los políticos de la región.

Según su discurso, la única política buena es la de los procesos alternativos y decentes que él encarna, al lado de Juan Carlos Cárdenas y de los miembros de “La Liga”, se supone. Los demás son ratas, corruptos y tramposos, porque los únicos buenos son ellos. ¡Maniqueísmo puro!

Inapropiadas, por decir lo menos, las afirmaciones del muchacho. Pero ya que las dijo, sería bueno que les cuente a los bumangueses cuáles son esos políticos que asesinan y amenazan, y además los que tienen relaciones con grupos ilegales, y cuáles los clanes de compra de votos que existen en la ciudad. Que lo diga de frente, sin agüero, para que después no lo tilden de irresponsable o de bufón, más aún por su estrecha vinculación con la Alcaldía.

De pronto el joven Sotomonte se quiere parecer a Rodolfo, pero esa actitud no le cuaja. El pelado todavía está muy joven, bastante inmaduro, está enamorado de sí mismo, y posa de conocedor de todas las ciencias y todos los temas, la mayoría de las veces con más ímpetu que erudición. Ninguna descripción mejor que la que sobre él hiciera el politólogo Julio Acelas: “Todo un gurú desnudo en Disneylandia”.

Y aunque puede que el mozalbete tenga potencial y sea decente, es clarísimo que no lo está haciendo bien. Pero lo peor, cada salida suya le está haciendo mucho daño al Alcalde, como si no hubiera entendido todavía que el que ganó la Alcaldía fue Cárdenas y no él. ¡Pilas ahí!